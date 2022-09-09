我们这十年：秉持卫生健康共同体理念 携手守护人类健康

人民网北京9月9日电 （记者乔业琼）今日，国家卫健委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来卫生健康国际合作交流工作进展与成效，并回答媒体提问。这也是国家卫生健康委“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会的第17场。

会上，国家卫生健康委国际司副司长、一级巡视员何炤华介绍了我国卫生健康国际合作交流工作进展成效。

全方位多层次推动合作，助力国内卫生事业发展。积极与世界卫生组织等国际组织和相关国家、地区开展医改、疾病防控、人口老龄化等重点领域的合作交流，卫生健康合作成为大国高级别战略对话机制的重要议题。通过出访来访、技术交流、实施政策研究和开展合作项目，互学互鉴、博采众长，推动健康中国建设和卫生健康事业发展。

深入参与全球卫生治理，积极贡献中国力量。十年间，积极参与卫生领域国际组织和区域合作机制的工作，分享中国经验。积极参与和主办部级及以上国际会议，2016年成功与世卫组织共同举办第九届全球健康促进大会；在世卫大会主推并通过儿童安全用药、传统医药等多项决议，并牵头举办卫生体系、健康扶贫等多个主题边会；我国目前有5支国际应急医疗队获得了世卫组织认证；成功通过世卫组织疟疾消除认证，中国疟疾防控经验被纳入世卫组织技术指南；传统医学也被正式纳入最新《国际疾病分类》体系，这些举措都为促进全球健康提供了中国方案，贡献了中国力量。

携手抗击疫情，守护人类健康。从2014年到2015年，先后派出临床和公共卫生专家1200多人次，全力援助西非疫区国家，控制了埃博拉疫情，成功实现“打胜仗、零感染”目标。新冠肺炎疫情发生以来，与世卫组织及有关国家和地区保持密切沟通，第一时间共享新冠病毒基因序列等信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案，及时公开透明通报疫情信息，与全球180多个国家和10多个国际组织举办技术交流活动，还向34个国家派出抗疫医疗专家组，毫无保留地和各方分享抗疫中国经验。

积极推动建设“健康丝绸之路”，打造援外医疗新亮点。十年来，与世界各国和国际组织开展务实合作，在周边国家开展疟疾、登革热联防联控和妇幼卫生等务实合作项目。同时，还持续向有需要的国家派出中国医疗队员，与非洲41国46家医院开展对口合作，在30多个国家实施白内障复明和心脏病手术义诊，累计诊治患者2200万人次，挽救了无数生命，2000余人次医疗队员荣获中外的国家级荣誉。

“此外，我们还支持港澳融入国家卫生健康发展大局，积极落实卫生健康领域各项惠台政策，与港澳台地区共同抗击新冠肺炎疫情，共护全体人民健康福祉。”何炤华说。

何炤华表示，下一步，将继续秉持人类卫生健康共同体理念，与国际社会加强合作，共同维护人类健康福祉和全球公共卫生安全。