猴痘疫情恶化暴露美国防疫“老毛病”

美国疾病控制和预防中心7日更新的数据显示，全美报告的人感染猴痘病例（下称猴痘病例）已超过2万例，达21274例，位居全球之首。美国政府应对猴痘疫情不力遭到美国舆论的批评和质疑。公共卫生专家表示，美国遏制猴痘疫情快速蔓延的窗口正在关闭，美国政府正在重蹈新冠疫情防控不力的覆辙。

网站刊文批评

检测能力不足、疫苗分发低效

5月18日，美国马萨诸塞州公共卫生部门报告今年美国首例猴痘确诊病例。此后，猴痘病毒迅速传播至全美各地。美国政府8月初宣布猴痘疫情为该国公共卫生紧急事件。

美疾控中心最新数据显示，目前猴痘病例数排名前三的州是加利福尼亚州、纽约州、佛罗里达州，其中加利福尼亚州达4140例。

美国公共卫生专家指出，由于检测能力不足等原因，美国实际猴痘病例数可能远高于官方统计数据。大部分疑似病例未得到及时检测和确诊，因此未及时采取防控措施，从而大大增加了将病毒传给更多人的风险。

美国舆论指出，美政府并未汲取应对新冠疫情失败的经验教训。应对猴痘疫情依然不力，彻底暴露美国公共卫生政策的失败。

彭博社近日刊文称，从疫苗供应迟缓到与民众沟通缺失，美国政府应对猴痘疫情的错误一个接一个。“如果新冠疫情带给我们什么经验教训，那就是应对这类突发公共卫生危机有两点至关重要：一是通过有效分配资源以减缓疫情冲击，二是与公众有效沟通，让他们了解疫情带来的各种风险。但在猴痘疫情应对上，拜登政府这两点都没做到。”

《波士顿环球报》网站近日刊文称，美国公共卫生官员和政界领导人应对猴痘疫情重复着2020年应对新冠疫情时的几乎每一个错误：检测能力不足、疫苗分发低效、感染者就诊困难重重、政府缺乏与民众的沟通等。

分发“吉尼奥斯”猴痘疫苗

但供应严重短缺

美国《国会山》日报撰文指出，猴痘病毒早已有成熟的检测、治疗手段以及安全的疫苗，美国本不应该错失疫情防控良机。但美国公共卫生系统长期面临资金不足窘境，连最基本的检测拭子、注射器等用品都缺乏，两年多的新冠疫情使这些资源消耗殆尽，以致于美国在应对猴痘疫情时未能承受住最基本的考验。

为应对病例数不断激增，美国政府向全美各地分发“吉尼奥斯”猴痘疫苗，但供应严重短缺。纽约市的猴痘疫苗接种预约网站一度因大量预约而瘫痪。

美国食品和药物管理局8月9日紧急授权猴痘疫苗新接种方案，接种方式由皮下注射改为皮内注射，每次注射所需疫苗剂量仅为原来的五分之一。美国舆论指出，这清晰地表明政府没有足够疫苗来应对猴痘疫情。而且，这一新方案的安全性和有效性也引发争议。路透社报道，“吉尼奥斯”疫苗生产厂商丹麦药企巴伐利亚北欧公司对新接种方式的安全性提出质疑，认为其缺乏数据支持，且有证据表明皮内注射可能导致副作用加大。

《华盛顿邮报》刊文指出，美国猴痘疫情防控已然失败，政府往往是在疫情失控后宣布公共卫生紧急状态，而不是提前着手应对。美国面对猴痘疫情的状态与当初新冠疫情时如出一辙：疫苗短缺，诊所排长队，病例增加迅速，公众担忧、恐惧、疑虑情绪蔓延，各州不堪重负。

数据滞后无法真实反映

近几周猴痘疫情真实状况

美疾控中心主任萝谢尔·沃伦斯基近日表示，尽管全美范围猴痘病例数仍在增加，但增速开始放缓。但专家认为，数据的滞后很可能无法真实反映近几周美国猴痘疫情的真实状况，现在判断疫情是否出现拐点、病例数是否达到峰值还为时尚早。

加利福尼亚大学洛杉矶分校流行病学教授安妮·里莫因表示，如果猴痘患者和医护人员放松警惕、停止检测或放宽防控措施，病例数很可能再次增加。

约翰斯·霍普金斯大学流行病学家凯特琳·里弗斯指出，鉴于美国的地域规模和多样性，猴痘疫情在不同地区的蔓延程度仍存在极大不确定性。

今年4月，一个由美国公共卫生从业者、流行病学家、医护人员及各行业代表组成的名为“人民疾控”的组织在英国《卫报》网站上发表文章，对美国政府的疫情应对方式以及无视社会和公共卫生责任感到愤怒。

文/新华社