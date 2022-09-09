月饼创新不妨向包子馒头“看齐”

一年一度的中秋佳节到了。过中秋，吃月饼，是绵延千年的文化传统和传承。月饼是节日性食品，也是时令性食品，这导致了月饼销售的高峰集中在中秋节前，中秋节过了，销售旺季也随之过去了。如果商家的月饼在中秋节前卖不出去，就会造成月饼大量积压，而商家处理积压的月饼只有两种选择，要么打折促销，要么就是过期后处理掉。不管选择哪一种，都无可避免地造成损失和浪费。

避免月饼积压浪费的根本之法是让月饼从节日性、时令性食品转变为日常性、大众性食品，使月饼像包子、馒头一样，成为大众食品消费的生活性需求。近年来商家对月饼的做法、口味、包装进行了各种创新，力求将月饼变成日常性、大众性食品，像包子、馒头一样“质朴无华”，成为大众食品消费的生活性需求。

月饼的创新必须在质朴无华上匠心求变，精益求精，比如，坚决摒弃豪华包装。包装豪华必然抬升月饼售价，售价提高必然脱离了人们的“生活性需求”。又如，月饼口味要向绿色营养健康方向求变求新，摒弃过甜过咸过油等不健康口味。绿色营养健康符合现代人生活需求，也是推进月饼从节日特色食品向日常大众化食品转变的关键。

作为传统节日特色食品，月饼创新应向包子、馒头“看齐”，在“质朴无华”上精益求精，才能像包子、馒头一样成为人们生活性需求。这一转型升级还需要继续发力，久久为功。