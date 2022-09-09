让更多西班牙人了解中国女性

风靡西班牙10年的老牌真人秀《厨艺大师》，今年迎来了史上第一名中国参赛者——马佳萍。荧幕前，她厨艺精湛、落落大方；荧幕后，她热爱中国文化，并帮助西班牙社会进一步了解华人群体，领略独特的文化魅力。

推介美食

2010年，美国福克斯推出大型电视真人秀节目《厨艺大师》，邀请来自各行各业的参赛者制作美食、推广菜谱，并争夺最后的冠军奖金。

在第十期西班牙《厨艺大师》的海选现场，马佳萍用一道“珍珠丸子”脱颖而出，成为10年来150多名参赛者中唯一的中国人。她介绍：“这是一道需要用蒸笼制作的上海菜。由于木制蒸笼在西班牙并不常见，当地人都觉得很新奇、特别。”

比赛中，马佳萍表现自信、从容，赢得了无数粉丝的喜爱。她经常在社交媒体上同粉丝分享菜谱，让中国美食和中国文化走入了更多西班牙家庭。

马佳萍收到了很多粉丝展示自制中国美食的私信。她说：“有人直接复制我的菜单，然后发图片告诉我，‘你看，我用你的食谱做了一道菜，我学会做传统中餐了！’潜意识里，他们已经将中国文化、中国美食当作了生活的一部分。每当这个时候，我就会觉得非常荣幸。”

更多的影响在马佳萍身边悄然发生。“在一次夏令营活动上，很多小孩子都跑过来告诉我，他们在节目里看到我了，开始学习中文、在学校里交了华人好朋友、了解了更多中国文化。” 马佳萍回忆。

坚持公益

多年来，马佳萍积极参与社会活动，并尤为关注女性事业。

马佳萍发现，很多比较早来到西班牙、没有很好语言基础的华人女性并没有融入西班牙社会。为了改变现状，她加入新生代华人女性行为艺术团体“螃蟹计划”，带着姑娘们走上街头，向西班牙社会展示来自不同背景的华人女性的想法与华人文化。

“我们的第一个表演叫做《不关你的事》。”马佳萍说，“一些西班牙人对中国人有刻板印象，总会向我们提一些奇怪的问题。我们希望表现出虽然我们来自不同地方、有不一样的文化，但我们能够相互理解。”

这个全员女性的团队用一场场精彩的演出，给西班牙民众留下深刻印象。马德里市政府最近开始为“螃蟹计划”的演出提供场地帮助，并专门拨款用以支持她们的行为艺术事业。

除了“螃蟹计划”，马佳萍还参与西班牙年轻力量研讨会的女性领导人圆桌会议，同众多杰出女性一起，探寻如何提高女性的社会地位。

“西班牙社会和中国社会有很多差异，但有一个共同点，就是女性面临着很多焦虑，比如容貌焦虑、身材焦虑、年龄焦虑。”马佳萍说，“我觉得这种困境还是与教育和环境有关，改变需要一个长期的过程，我们做的事情就是要淡化焦虑。”

传播文化

“我是中国人，我觉得中国文化是美丽的，是非常值得被推广、被看见的。”今年春节，马佳萍在马德里组织了“虎年新春马拉松长跑”活动。这场活动由一名西班牙男子发起。这名男子找到马佳萍时，她积极响应，并提出融入“十二生肖”的概念，进一步宣传中国传统文化。

“生肖长跑”在马德里产生了很大的影响力。有超过2000名本地居民参与其中，同华人一起庆贺中国新年。马佳萍说：“很多西班牙人开始了解十二生肖包括哪些动物、今年是哪个生肖年份、有什么寓意。还有很多人喜欢收集带有生肖图案的T恤衫，我们也会制作生肖主题的奖牌。”

马佳萍还经常做客当地华夏之声电台和西班牙洲际电台，同西班牙主持人一道讨论跨文化话题。马佳萍说：“比如有一次，节目邀请了一名西班牙文化产业的导师，他从西班牙人的角度发表了对中国非物质文化遗产的看法；我就从中国人的视角，讲述了中国人希望看到的一些文化内容，并介绍了疫情后的中国发展状况。其实，我做的就是我为大家拓宽思路，帮助大家更进一步了解中国文化。”