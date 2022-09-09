韩国首尔启动儿童托管新项目

韩国首尔市近日宣布启动“幸福爸妈”项目，帮助0至9岁儿童的父母减轻育儿负担。据悉，该项目覆盖安心托管、舒适出行、健康疗愈、工作与生活平衡四大领域28个具体项目。

近年来，韩国低生育率问题日益严峻。韩国统计厅日前发布的报告显示，2021年韩国总和生育率（育龄女性平均生育子女数）为0.81，同比减少3.4%，创有相关统计以来的最低值。新生儿数量为26.06万人，同比减少4.3%，同样是历史新低。韩联社报道说，在经合组织38个成员国中，韩国的总和生育率排名倒数第一，是唯一一个总和生育率低于1的国家。首尔等大城市的育儿负担严重，被认为是影响生育的一大因素。

根据“幸福爸妈”项目，如果低收入家庭父母将1名3岁以下子女交给近亲照看或送至民营儿童托管机构，每月可领取30万韩元（1美元约合1386韩元）补贴，时间最长为1年。如果有2个孩子符合条件可领取45万韩元补贴，有3个孩子可领取60万韩元补贴。首尔市政府将在市内5个区试点开展“病童临时看护与看病陪同服务”。在孩子突发疾病时，专职看护人员可替父母带孩子就医或提供临时托管服务。首尔市明年还将指定500名专职托管员，开展“儿童上学专职接送服务”，解决部分双职工家庭的接送孩子难题。

首尔市政府计划进一步完善紧急托管服务。到2026年，首尔市的夜间托管和小时制托儿所等紧急托管机构的数量有望从目前的745家增加到1226家，提供照看儿童服务的“儿童咖啡厅”将扩大至400家。首尔市还计划运营配备安全座椅、可容纳婴儿车的家庭专用出租车，并扩大亲子洗手间的数量和覆盖范围。

首尔市相关负责人表示，父母照顾孩子时不得不面对各种现实困难，希望通过出台相关政策来解决低龄儿童托管难题。“今后，我们的相关项目将不断优化，以减轻养育者的负担。”

为解决人口问题，韩国政府近年来出台了一系列措施。2005年，韩国政府成立低生育及高龄社会委员会，自2006年起每5年发布一次《低生育及老龄社会基本规划》。根据最新规划，韩国将提升个人生活质量、减轻养育负担等作为政策重点。《韩国经济新闻》评论称，要想解决低出生率问题，相关政策亟待加强，比如改善保育和教育环境、支援女性的经济活动等。同时，政府还应着眼长远的社会转型，通过提高人们的收入和生活质量等寻求解决方案。

（本报首尔9月8日电）

《 人民日报 》（ 2022年09月09日 15 版）