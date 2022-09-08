抢抓“黄金救援72小时”全力搜救

9月7日，四川省森林消防总队凉山支队直属大队消防员在泸定县得妥镇转移受伤群众。

宋豪新 樊文渊摄影报道

本报北京9月7日电 记者从四川省“9·5”泸定地震抗震救灾省市（州）县前线联合指挥部了解到，截至7日14时，地震已造成74人遇难（其中甘孜藏族自治州40人、雅安市34人）、35人失联（其中甘孜藏族自治州14人、雅安市21人）、270余人受伤。

目前，灾区共设置安置点124个，集中安置2万余人，其中，甘孜州设置安置点44个、集中安置1.7万余人，雅安市设置安置点80个、集中安置0.5万余人。5日—6日，从康定、泸定、成都调运的79吨生活物资运抵磨西镇。目前，甘孜、雅安两地主要生活必需品供应充足，市场价格基本平稳。

截至7日11时，甘孜州、雅安市完成956所学校（含幼儿园）排查工作，有824所学校正常开学。石棉县2万余名学生及1000余名教职工在震后1分钟内全部安全撤离，无一人伤亡。截至6日20时，累计排查房屋建筑202941栋，市政道路管网1306公里。

截至7日8时，累计出动解放军和武警部队、公安特警、消防救援、森林消防、应急安全生产、医疗救援、交通通信电力等各类救援力量10058人、直升机9架（其中雅安方向3600余人、直升机5架）。各类救援队伍坚持人民至上、生命至上，正在全力抢抓“黄金救援72小时”，分区组织搜救。

记者从应急管理部获悉：9月7日，国务院抗震救灾指挥部工作组继续深入四川震区察看灾情，指导开展抗震抢险救灾工作。工作组强调，要把抢救生命作为当前首要任务，全力救治受伤人员，妥善做好灾区群众安置工作，全力以赴恢复灾区正常生产生活。据介绍，截至7日18时，应急管理部共投入国家综合性消防救援队伍1700余人，已全部抵达泸定县、石棉县目标任务区域，累计排查房屋7200余户，营救被困群众280余人，疏散转移群众4100余人；国家安全生产应急救援队伍190余人参与救援，转移伤员180余人、转运救灾物资29吨。

在西部战区前进指挥组统一指挥下，参与救援的解放军和武警部队官兵、民兵预备役人员争分夺秒救助受困群众。截至7日17时，共出动2700余名官兵和民兵投入抗震救灾，累计转移受困群众4500余人、救治伤员270余人、出动直升机77架次、医疗巡诊近1700人次、抢通道路约1.3万米、搭建帐篷近1400顶、排查民房820余间、搬运物资380吨。

记者从应急管理部消防救援局获悉：截至7日16时，四川省消防救援总队累计调动10个支队、1095名消防救援人员、270辆消防车、36艘舟艇驰援震区，全力投入抗震救灾。消防救援队伍共搜救被困人员155人，紧急疏散转移遇险群众3224人，排查危房5520栋。

截至7日12时，国家卫生健康委已累计调派近200名紧急医学救援队队员和专家赶赴地震灾区支援医疗应急工作。收治医院畅通绿色通道，确保每名伤员第一时间得到科学救治。目前，灾后伤员救治和卫生防疫等工作正在有力、有序、有效展开。

四川通信行业累计出动抢修人员2247名，采取铺设临时光缆、空投卫星便携站、利用卫星基站车等方式，目前泸定、石棉所有乡镇通信已全部恢复。

公安出动警力3600余人次，交通系统累计开通高速公路“绿色通道”1271条，派出抢险救援队伍32支、1574人次，抢通48处阻断点。中国安能三局出动102人、31台装备于昨日打通进入磨西镇道路。

当前，四川省已建立省、市（州）、县三级慈善捐赠协调机制，灾区各级慈善会、红十字会开辟了捐赠接收渠道。据不完全统计，截至7日8时，多家央企已捐款超过11亿元。

中央气象台预计，未来几天四川地震灾区及周边地区有两次降水过程，分别在7日夜间至9日早晨、13日至14日。救援人员及灾区群众需警惕次生灾害。

（综合本报记者宋豪新、邱超奕、白剑峰、倪弋、李红梅、李卓尔报道）

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 04 版）