老人安享幸福晚年（新时代新作为）

孩子长年在外打工，85岁的村民李静的原以为只能独自养老，如今却过上了幸福的集体生活。

走进河北省邯郸市肥乡区肥乡镇前屯村的农村互助幸福院，20多位老人怡然自得。有的唠嗑，有的看电视，各得其乐。小院里绿树成荫，院旁的菜地里，老人们种植的茄子、辣椒缀满枝头。

“近些年农村空巢老人增多，基层不断探索实践，让老人们在生活上互相扶助，彼此照应。”肥乡区民政局副主任科员杨振红说。2008年，前屯村将闲置的小学教舍进行改造装修，免费供独居老人集中居住。用水、用电、取暖等日常开支均由政府提供资金支持。“每月的开销也就几十块钱，比自己在家过还要省。”李静的说。

互助幸福院院长、69岁的前屯村村民蔡清洋告诉记者：“俺们这里没有专门的看护人员，也没有全职的厨师、清洁工，大家都是年轻点的照顾年长点的，身体好的照顾身体弱的，实现互帮互助。”

入住幸福院的都是本村老人，彼此间非常熟悉，相处也很融洽。李静的和82岁的石贵珍是室友。李静的胃部做过手术，身体不太好，石贵珍就主动承担起了做饭、洗衣这些活计。李静的手工活做得细致，她就帮助石贵珍缝补衣物。

邯郸市民政局养老事业发展处处长郭海军介绍，目前邯郸市已在各县市区建设农村互助幸福院2935家，并探索总结出“集体主办+自愿互助”“低偿收费+互助养老”“扶贫项目+集体补贴”等多种运营模式。

“老人们‘进院不离家’，生活上彼此有照应，病了有乡村医生照看，为其子女外出务工解决了后顾之忧。”郭海军说，今后将进一步深化社会参与，鼓励有爱心的单位、企业和爱心人士，参与互助幸福院的运营，努力让老人们的养老生活质量节节高。

《 人民日报 》（ 2022年09月08日 09 版）