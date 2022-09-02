党的十八大以来我国全民健康信息化建设成效显著

新华社北京9月2日电（记者李恒、董瑞丰）记者从国家卫生健康委2日举行的新闻发布会上了解到，党的十八大以来，我国卫生健康领域不断加强全民健康信息化服务体系建设，规范促进健康医疗大数据应用，推动“互联网+医疗健康”便民惠民服务向纵深发展，持续优化创新、改善服务，全民健康信息化建设成效显著。

国家卫生健康委规划司司长毛群安从制度规范的顶层设计基本形成、互联互通的平台基础逐步夯实、疫情防控应急能力全面提升、便民服务应用成效不断凸显、网络安全防护能力明显增强等5个方面，全面总结了党的十八大以来卫生健康信息化工作进展成效。他说，我国大力推进健康中国、数字中国两大战略融合落地，为支撑卫生健康事业高质量发展发挥了重要作用。

“国家出台关于促进规范健康医疗大数据应用与‘互联网+医疗健康’发展意见，推动形成以信息化建设为基础，以大数据发展和‘互联网+’服务为引领的‘一体两翼’发展格局。”毛群安说。

据介绍，国家级全民健康信息平台基本建成，所有的省份、85%的市、69%的县建立了区域全民健康信息平台，各地建立健全了全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据库，全国7000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，2200多家三级医院初步实现院内医疗服务信息互通共享。

数字抗疫是疫情防控的亮点之一。毛群安介绍，我国发挥大数据在疫情防控、监测分析、病毒溯源、物资调配等方面的重要作用，推进健康码政策统一和标准一致，全国所有省份实现“一省一码”，实现核酸检测和新冠病毒疫苗接种信息全国共享，做好核酸检测结果全国互认。搭建跨部门数据共享平台，运用大数据追踪风险人群，切实保障公众有序出行。

“面对数字化变革带来的机遇与挑战，卫生健康行业将进一步推动数字健康新基建，培育服务新业态，提升发展新动能，积极构建数字健康战略发展新格局。”毛群安说。