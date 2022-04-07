人民网北京4月7日电 （记者闫妍）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍开展爱国卫生运动、建设健康城市的有关情况，并回答媒体提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，今天是第73个世界卫生日，世界卫生组织将全球主题确定为“我们的地球，我们的健康”。同时，今年也是爱国卫生运动70周年，国家卫生健康委将世界卫生日中国主题定为“健康家园，健康中国”。

全国爱国卫生运动委员会办公室副主任、国家卫生健康委规划信息司司长毛群安介绍，党的十八大以来，全国爱卫办、国家卫生健康委会同全国爱国卫生运动委员会的30多个成员单位，扎实地推进爱国卫生运动。主要工作分为以下几方面：

一是打造健康环境，建设健康家园。会同生态环境、住房城乡建设、农业农村等部门启动第二轮城乡环境卫生整洁行动。该行动以城乡的垃圾、污水、厕所为重点，加强基础设施建设，对老旧小区、城乡结合部、农贸市场等重点区域场所开展环境卫生的集中整治。特别是新冠肺炎疫情发生以后，在全国开展多轮爱国卫生专项行动，清理整治环境卫生，打造了干净整洁的城乡人居环境。

二是涵养健康理念，提升健康素养。会同宣传、教育、体育等部门和共青团、工会、妇联等群团组织，围绕疾病防控、健康生活方式等广泛地开展科普活动。针对常态化疫情防控要求，在全国启动倡导文明健康绿色环保生活方式活动，引导广大公众将在疫情防控中养成的好习惯、好做法长期坚持下去，群众健康素养水平明显提升。

三是强化健康治理，助力健康中国建设。在全国全面开展卫生城镇创建和健康城镇建设，将健康融入到城市规划、建设、管理全过程、各环节。目前，全国地级以上国家卫生城市占比超过60%，打造了一批健康城市建设的样板市，为健康中国建设打下了坚实的基础。

“在各地区各部门和社会各界的共同努力下，城乡人居环境不断优化，人群健康水平大幅提高，农村的卫生厕所普及率、城镇生活垃圾无害化处理率、空气质量等环境指标以及人均预期寿命、婴幼儿死亡率等健康指标均较十年前有明显提升。”毛群安说。（实习生李佳悦对本文亦有贡献）