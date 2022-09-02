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黑龙江新增本土确诊病例11例、本土无症状感染者207例

2022年09月02日08:49 来源：中国新闻网

　　中新网9月2日电 据黑龙江卫健委网站消息，2022年9月1日0-24时，黑龙江省新增本土新冠肺炎确诊病例11例(哈尔滨市4例，其中道里区3例、南岗区1例；绥化市4例，均在肇东市；大庆市3例，其中萨尔图区2例、龙凤区1例)，含3例由无症状感染者转为确诊病例(均在大庆市)；新增本土无症状感染者207例(大庆市201例，其中萨尔图区154例、龙凤区32例、让胡路区15例；绥化市5例，均在肇东市；哈尔滨市1例，在道里区)。新增境外输入确诊病例2例(哈尔滨市报告)，新增境外输入无症状感染者5例(哈尔滨市报告)。当日解除医学观察本土无症状感染者6例(大庆市5例，黑河市1例)；治愈出院境外输入确诊病例1例，解除医学观察境外输入无症状感染者1例。

　　截至9月1日24时，黑龙江全省现有本土确诊病例53例，本土无症状感染者539例；全省现有境外输入确诊病例11例，境外输入无症状感染者5例。

(责编：乔业琼、杨迪)


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