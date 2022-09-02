良好的家教家风使人向上向善

近日读一篇散文，有一段描写耐人寻味。在幼儿园绿地旁，稚嫩的孩子指着两株茂盛程度有别的桃树，感到疑惑：“为什么两棵树长得不一样呢？”老师略作思考，以“它们的根须长得不同”进行解答，继而阐释了“树靠根长，根深叶茂”的植物知识。看似简单的故事，蕴含着深刻的育人哲理。

从某种意义上说，家庭培养与孩子成长之间，何尝不是根与叶的关系。家庭教育是教育的开端，关乎未成年人的健康成长和家庭的幸福安宁，也关乎国家发展、民族进步、社会稳定。习近平总书记强调：“广大家庭都要重言传、重身教，教知识、育品德，身体力行、耳濡目染，帮助孩子扣好人生的第一粒扣子，迈好人生的第一个台阶。”

回溯历史，中华民族家教文化源远流长。孔子庭训“不学礼，无以立”，诸葛亮诫子“静以修身，俭以养德”，岳母刺字激励精忠报国，朱子家训“恒念物力维艰”……生动的家训故事、深刻的家教箴言，映照着言传身教的优良传统，承载着祖辈对后代的寄望，培厚了孩童的精神沃土。从古至今，期待孩子成长成才，是天下父母的共同心愿。今天的人们更加认同，家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师；有什么样的家教，就有什么样的人。

“积善之家，必有余庆”。家风好，就能家道兴盛、和顺美满。纪录片《守望家风》讲述了这样一则故事：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区南长滩村的拓氏家族，互帮互助，兴教育才，诗书传家，从20世纪90年代以来，整个家族出了200多名大学生，更有劳动模范、三八红旗手等。在广袤的神州大地上，类似的例子不胜枚举。事实证明，良好的家教、家风使人向上向善，是家业兴旺的重要基石。

“正家而天下定矣”。家庭文明是社会文明高塔的“累土”，千千万万个家庭的家风好，社会风气才有好的基础。事实上，家庭、家教、家风三者有机统一、紧密关联。家庭和睦，社会才能和谐；家教良好，未来才有希望；家风纯正，社风才会充满正能量。“将教天下，必定其家，必正其身。”奋进新征程，秉持家国情怀的赤子之心，踔厉奋发、笃行不怠，每个家庭前进的脚步，终将汇聚成国家的进步。

始终重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风，时时处处给孩子做榜样，用正确行动、正确思想、正确方法教育引导孩子，就能更好助力祖国的花朵向阳生长、绚丽绽放。

《 人民日报 》（ 2022年09月02日 04 版）