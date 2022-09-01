国家卫健委：“起步期”和“疫情期”叠加 托育机构面临三方面困难

人民网北京9月1日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会。国家卫生健康委人口家庭司负责人杜希学在会上介绍，目前，托育服务仍处于起步阶段，又遭受新冠肺炎疫情的冲击和影响，“起步期”和“疫情期”双期叠加，造成托育机构主要面临以下三个方面的困难：

一是降低成本难。七成以上托育机构运行时间不足3年，多数自筹建设资金，绝大多数属于小微型企业，托育机构运营成本是“租场地”和“发工资”的刚性支出，并且呈逐年上升趋势。在疫情冲击下，即使停工停产没有收入期间，这些刚性支出仍然存在，依靠托育机构自身难以化解。

二是稳定招生难。三岁以下婴幼儿是最柔弱的群体，且入托时间不固定，疫情发生后不少家庭更是少送托、不送托，托育服务的刚需受到压制。同时，托育机构往往属于疫情发生时第一批被要求停业的经营主体，复工期限也远晚于其他的行业。

三是应对风险难。托育机构规模小，且绝大多数是社会力量兴办，疫情造成大量托育机构退出市场，凸显托育机构在抗击重大公共卫生事件等风险面前，缺乏行之有效的应急保障措施。疫情期间，多数经营者暂缓扩大经营的步伐，行业发展信心亟待恢复。

杜希学表示，前期，为应对疫情对服务业的影响，首先，国家对服务行业普遍实施了减税降费、减免租金，困难企业降低社保费率、缓缴社保费以及贷款支持等各项扶持措施。托育机构也按照规定享受到了一些普惠性的纾困扶持措施。其次，部分地方积极探索建立财政支持机制，通过专项补贴、以奖代补、税费减免、水电民价、融资优惠等形式，来扶持托育行业的发展。

再次，一些托育机构自身也采取压缩规模等办法应对疫情影响。国家、地方、行业多措并举，缓解托育机构疫情期间的困境。最后，托育服务的各项扶持政策措施需要地方和有关部门的积极落实，在落实过程中仍然有挖掘政策扶持力度和精准度的空间。