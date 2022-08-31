“以产教融合，提升乡村振兴人力资本”CR50第六期闭门会议在京召开

8月25日，“以产教融合，提升乡村振兴人力资本”闭门会议在京举办。本次会议由中宏国研信息技术研究院、中国乡村振兴50人论坛联合乡村振兴工作委员会主办。

会议现场（主办方供图）

会议结合《关于加快推进乡村人才振兴的意见》等文件精神，围绕如何完善乡村各类专业人才培训教育机制、优化乡村人才职业发展环境、推动各类社会主体共同参与乡村人才培养、加强与先进地区的人才交流互动、提升乡村人才振兴内生动力等角度，深入开展交流研讨。

CR50主席、国务院国有重点大型企业监事会原主席赵华林在致辞中指出，加快乡村人才队伍建设，推进人才教育培训工作，已成为“十四五”时期各地政府的重点工作任务。学校教育是乡村人才培养的主要阵地，而企业是人才发挥作用的主要平台，产教融合、各司其职是乡村人才振兴的关键所在。在乡村人才队伍建设工作中，我们应完善产教融合机制，创新人才培养模式。

CR50专家委员会专家、原农业部常务副部长尹成杰从乡村振兴和人才振兴的角度，强调要从要素改革的角度，在人才供给的结构性改革的主线上，把握乡村振兴人才振兴的思路。同时提出了政策和体制机制建设的要求，包括人才培训、吸引招募、人才科技应用、发挥人才作用、人才管理等方面，构建一体化的工作机制和管理体系。

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会议中提出分层分类打造路径、统筹内部外部、打造三支队伍、强化政策项目平台示范的四个抓手方向，并且从“引才、育才、留才、用才”四个方面，对2021年中央关于加快推进振兴乡村人才的意见进行了解读，对于乡村人才振兴的工作，具有非常深刻的指导意义。

中国农村杂志社党委书记、社长雷刘功就乡村人才发展的基本经验和推进乡村人才建设创新两个方面发表了讲话，同时又就我国从传统农业向现代农业转型的关键阶段、农业农村经济的基础条件和主要矛盾、运行机制和外部环境发生的变化提出了建议。他指出，一是突出合力推动，完善乡村人才工作课题。二是突出规划引领，推动乡村人才高质量发展。三是突出能力建设，大力培养乡村各类人才。四是突出开放聚才，大力推动乡村招才引智。五是突出用好导向，健全人才激励的保障机制。

教育部职业教育与成人教育司二级巡视员刘杰从职业教育的角度，以职业教育助力乡村振兴为主题，解决“招不来、上不去、留不住、用不好”的乡村人才问题，同时提出为退役军人、普通农民等人群提供继续教育的建议。

中宏国研信息技术研究院常务副院长、乡村振兴工作委员会常务副会长唐钲在主题发言环节介绍了乡村振兴工作委员会在人才振兴方面的工作，未来还将针对不同层次、不同人群有针对性的开展教育培训工作，将在为乡村振兴高端人才开设高级专题研修班，搭建乡村振兴“产教融合”平台等多方面着重发力，引导社会多元主体共同参与乡村人才培育工作。

中共山东省委党校（山东行政学院）山东乡村振兴干部学院院长侯锦昌表示应以人为本、问题导向、田间课堂，推动乡村振兴党政领导干部的培训，把乡村振兴的培训和当地经济社会的发展融合起来，因地因时因人制宜，做好校地共建，产学融合。

北京市工贸技师学院轻工分院院长武晓萌分享了北京工贸技师学院在承担世界技能大赛、时装技术项目过程中，依托中国集训基地平台，开展服装专业人才培养，助力人才振兴的努力与收获。

科大讯飞集团副总裁、党委副书记任萍萍在会议中展示了科大讯飞的智能语音系统，以及配套开设的人工智能课程，注重对人工智能时代的人才培养。

会上，乡村振兴工作委员会分别与北京村网惠民互联网科技有限公司、中农德胜农业科技有限公司签订战略合作协议，将在数字化管理平台、现代农业产业园、农产品交易市场等多方面展开合作，发挥各自在乡村振兴领域中的优势，共同发力，共同配合，助力乡村振兴。