“文具刺客”来袭？北京消协提醒：不盲目攀比购买豪华文具

人民网北京8月31日电 （记者孙红丽）正值开学季，家长们忙着为孩子采购新学期的“入学装备”。各种高价文具用品层出不穷，让众多教师及家长感到疑惑甚至是担忧，有关“文具刺客”的讨论更是冲上热搜引发热议。

北京市消费者协会今日提醒广大家长及学生理性消费，不要盲目攀比购买豪华、高价文具用品，把安全实用放到首位。

选择正规渠道购买。消费者尽量在正规场所购买文具用品，购买前要仔细查看是否有商品名称、厂名、厂址、规格、执行标准、合格标识等相关信息，尽量选外包装标注“环保、无毒”等字样，且清楚标注生产日期、保质期等内容的文具用品。

要科学理性消费。家长要引导孩子科学理性消费，面对市场上的新、奇、特文具用品，要摒弃盲目跟风、相互攀比等消费心理，要根据自身需要，选择适合自己的文具用品，养成勤俭节约的好习惯。

谨慎购买“玩具化文具”。造型别致、带有装饰的“玩具化文具”，不仅可能分散孩子听课的注意力，而且可能给孩子带来误吞、窒息等风险，建议家长学生慎重购买。

尽量不买“刺手”文具。国家标准对学生文具的边缘及尖端有一定的要求，如手工剪刀、刀片应为圆弧顶端，不应为锐利尖端；绘图尺、文具盒等文具的边角不应为锐利边缘或尖端。因此，尽量不选购边缘尖端锋利的文具，避免划伤、刺伤学生皮肤。

北京市消费者协会提醒，消费者购买文具用品时，记得索要并妥善保管购物凭证，如果买到有质量问题的文具用品，可与商家协商解决，也可向消费者协会或行政部门投诉，依法维护自身合法权益。

同时，北京市消费者协会也呼吁有关文具经营者诚信守法经营，不人为制造各种奇特、花哨的营销噱头，不虚假夸大文具用品的使用功效，确保为消费者提供质量可靠、安全实用的文具用品，为青少年儿童的健康成长营造良好消费环境。