“健康中国行·2022人民健康之星推荐活动”走进郑州

“引导居民了解科普知识，践行健康生活方式。”近日，由人民健康、中华中医药学会络病学分会共同举办，张仲景大药房、以岭药业公益支持的“健康中国行·2022人民健康之星推荐活动”走进河南郑州。来自河南中医药大学第一附属医院、河南省中医院以及河南中医药大学第三附属医院的多位专家在现场为百余名居民进行了科普讲座和义诊服务。

活动现场（主办方供图）

秋季是心脑血管疾病的多发季节，中老年人该如何做好预防和治疗?河南中医药大学第一附属医院心脏中心副主任医师闫奎坡在科普讲座中解释说，秋季天气从炎热转向寒冷，昼夜温差大，寒冷的天气对人体血管是一种刺激，尤其是对有“三高”的中老年人来说，一旦因为气温变化而引起血管收缩，容易导致动脉血压增高，易引起血管破裂，进而引发心脑血管疾病。高血压、高血糖、高血脂等“三高”问题，是各种心脑血管疾病的导火索，提高患者的知晓率、治疗率和控制率是防治关键。

河南张仲景大药房副总经理王欣介绍，人民健康之星推荐活动旨在普及疾病防控知识，引导、激励居民了解掌握科普知识，践行健康生活方式，降低慢性病发病率，促进居民健康素养提升。他表示，未来张仲景大药房将发挥自身“医药+医疗+健康管理”健康生态产业链优势，积极开展相关公益活动，更好地普及健康科普知识，为居民提供更优质的健康服务。

“发挥慢病管理榜样的力量，让更多慢病患者学习优秀的慢病管理经验。”以岭药业河南省区经理范景现说，“一直以来以岭药业深入研发，积极助力中医药创新发展。希望通过本次活动能让更多慢病患者学习、了解健康科普知识，提升慢病管理能力。”

为更好普及相关知识，活动还邀请“慢病管理达人”分享日常慢病管理中的经验。当天下午，由河南中医药大学第一附属医院主任中医师孙天福、河南省中医院副主任医师边红恩、河南中医药大学第三附属医院副主任中医师张志国以及河南中医药大学第三附属医院主任医师崔维组成的专家团现场开展义诊活动。

“人民健康之星推荐展示活动”将联动全国30个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店展开，通过线上线下相结合的方式，面向药剂师、药店会员以及普通大众开展，以科普讲座、线下义诊、健康达人秀等多种方式，在全国范围内普及科普知识，引导、激励更多人了解掌握健康科普知识，践行健康生活方式，让更多的慢病患者能获得慢病管理好经验，提升慢病患者生活质量。