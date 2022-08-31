从加强和推进老龄工作进展情况报告看解决老年人“急难愁盼”

积极应对人口老龄化，事关国家发展和民生福祉。当前，我国加强和推进老龄工作进展成效如何？还面临哪些问题？下一步怎样综合施策、精准发力？

30日，国务院关于加强和推进老龄工作进展情况的报告提请十三届全国人大常委会第三十六次会议审议。报告从老龄政策法规体系不断完善、养老服务体系建设持续加强、老年健康服务体系建设扎实推进、老年人社会参与持续扩大、老年友好型社会建设稳步推进、银发经济发展环境不断优化、做好新冠肺炎疫情期间老年人防控救治等7个方面，全面总结了党的十八大以来我国老龄工作取得的历史性成就。

报告指出，我国不断完善养老服务支持政策，制定国家基本养老服务清单，重点针对老年人面临家庭和个人难以应对的失能、残疾、无人照顾等困难时的基本养老服务需求，由国家提供基础性、普惠性、兜底性的养老服务。建立养老服务部际联席会议制度，加强养老服务工作协调落实。

针对完善多层次养老保障体系，报告显示，经济困难的高龄、失能老年人补贴制度实现省级全覆盖。将符合条件的困难老年人及时纳入最低生活保障范围，实现应保尽保。截至2021年底，全国参加基本养老保险10.3亿人。2012年以来，四次提高全国城乡居民养老保险基础养老金最低标准，2021年全国城乡居民养老保险月人均养老金达到179元。

报告介绍，“十三五”时期，中央财政共计安排约50亿元，支持203个地区开展居家和社区养老服务改革试点，2021年至2022年共计安排22亿元支持实施居家和社区基本养老服务提升行动项目。截至2022年第一季度，全国养老服务机构和设施总数为36万个，床位812.6万张。2021年，全国31个省（自治区、直辖市）设市城市新建居住区配建养老服务设施达标率为62%。中央预算近12亿元支持43所优抚医院、28所光荣院设施建设。

守护最美“夕阳红”，一个都不能少。报告显示，我国患有慢性病老年人超过1.9亿，失能和部分失能老年人约4000万。为加强老年照护服务，我国推动医疗资源丰富地区的部分一级、二级医院转型为护理院、康复医院，增加上门护理服务供给。确认74.6万建档立卡失能贫困老年人，并落实相应照护服务。在91个城市开展安宁疗护试点。将长期护理保险试点扩大至49个城市，参保人员达1.45亿。推动长期护理失能等级评估标准全国规范统一。

报告还透露，2019年至2021年，全国开工改造城镇老旧小区11.5万个，惠及居民2000多万户，加装电梯5.1万部，增设养老、助餐等各类社区服务设施3万多个。“十三五”期间完成16.4万户特殊困难老年人家庭适老化改造，“十四五”期间，将对200万户特殊困难老年人家庭实施基础项目改造和老年用品配置。2016年至2020年，为近20万名贫困重度残疾老年人进行家庭无障碍改造。

守护好老年用品质量安全事关社会和谐。报告指出，我国加大老年用品质量监督抽查力度，持续开展老视成镜等6种老年用品产品质量国家监督抽查，2012年以来，共抽查852家企业生产的1024批次产品。2018年至2021年全国打击侵权假冒工作将老年用品列为重点治理对象。

然而，老龄工作取得一定成效的同时，报告也系统分析了当前工作存在的困难和问题。比如，老年人口数量多，人口老龄化速度快、区域差异大；老年医学人才、护理人员短缺，养老机构发展不平衡；老年人生活配套设施总体上仍然不足；低龄老年人力资源有待开发；老龄产品研发相对滞后，社会力量举办养老机构支持政策仍需完善和推动落实。

应对人口老龄化是一项系统工程。未来，加强和推进老龄工作该如何综合施策、精准发力？

完善社会保障制度体系，提高特困人员供养服务机构兜底保障能力和服务质量；发挥公办养老机构提供基本养老服务的基础作用，支持社会力量为老年人提供日间照料、助餐助洁、康复护理等服务；出台促进老年人力资源开发利用的政策措施，充分发挥低龄老年人作用；坚持传统服务方式和智能化服务创新并行，推动解决老年人“数字鸿沟”困难；加强老年辅助器材及产品的研发创新，支持发展银发经济；完善老龄工作保障体系，继续加大中央预算内投资支持力度，鼓励和引导社会力量积极参与老龄事业发展……报告聚焦老龄工作“实招”频出。

到2025年，养老服务床位总量达到900万张以上、养老机构护理型床位占比达到55%，设立老年医学科的二级及以上综合性医院占比达到60%以上，每个县（市、区、旗）至少有1所老年大学……报告紧扣老龄人关切提出系列目标。

报告指出：“坚持以人民为中心，实施积极应对人口老龄化国家战略，加快建立健全相关政策体系和制度框架，推动老龄事业高质量发展，走出一条中国特色积极应对人口老龄化道路。”