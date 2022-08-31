海南新增本土确诊36例 新增本土无症状29例
中新网8月31日电 据海南卫健委官方微博消息，2022年8月30日0-24时，海南省新增感染者43例(确诊36例，减去无症状转确诊22例；无症状29例)。其中，新增本土确诊36例(含无症状转确诊22例)，其中三亚市22例(含无症状转确诊17例)、儋州市11例(含无症状转确诊3例)、乐东县2例(均为无症状转确诊)、澄迈县1例；新增本土无症状29例，其中三亚市24例、东方市3例、儋州市2例。
自2022年8月1日至30日24时，海南省累计报告感染者20409例。其中，本土确诊病例8441例(三亚市6455例、儋州市438例、乐东县437例、东方市403例、万宁市237例、陵水县197例、临高县190例、海口市36例、澄迈县30例、琼海市9例、五指山市7例、定安县1例、昌江县1例)； 本土无症状11968例(三亚市8952例、乐东县966例、儋州市953例、万宁市474例、东方市226例、陵水县197例、临高县148例、海口市31例、五指山市7例、琼海市6例、澄迈县6例、定安县2例)。
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