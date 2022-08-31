喝红茶也能降低死亡风险

科技日报北京8月30日电 （实习记者张佳欣）一项前瞻性队列研究发现，喝红茶可能与较低的死亡风险有关。每天喝两杯或两杯以上茶的人患病风险最低。这一发现发表在最新一期的《内科医学年鉴》上。

茶是全球消费量最大的饮料之一。此前研究表明，在喝绿茶最多的人群中，喝茶与较低的死亡风险之间存在关联。相比之下，在喝红茶更普遍的人群中，发表的研究结果不一致。

在英国，喝红茶很普遍。英国国立卫生研究院的研究人员利用英国生物库的数据进行了一项研究，评估饮茶与全因和特定原因死亡率之间的关系。他们还评估了常见的茶伴侣（牛奶和糖）的使用、茶的温度以及影响人们咖啡因新陈代谢速度的基因变异是否存在不同的联系。

英国生物库包括了50万名年龄在40岁至69岁之间的男性和女性的数据，研究人员在2006年至2010年期间完成了一份基线调查问卷。在这些人中，85%的人报告经常喝茶，其中89%的人报告说喝红茶。与不喝茶的人相比，报告每天喝两杯或更多杯茶的参与者死亡风险降低9%—13%。同时考虑其他因素，如参与者是否也喝咖啡，在茶中添加牛奶或糖，他们喜欢的茶的温度，或者与咖啡因新陈代谢相关的遗传变异，都观察到了这种关联。

研究人员认为，他们的发现表明，即使茶的摄入量较高，也可以成为健康饮食的一部分。