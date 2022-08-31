你所在的城市“体检”了吗？

日常生活中，不少人会通过定期体检来判断身体是否健康。您知道城市也会做体检吗？

前不久，住房和城乡建设部公布《关于开展2022年城市体检工作的通知》，明确今年将围绕生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力等8方面69项指标，选取直辖市、计划单列市、省会城市和部分设区城市进行城市体检。

定期体检，查找城市突出“病症”

每到周末，山西太原市民裴奕婷就会去滨河自行车道骑行。这条沿着汾河的绿道有天然氧吧般的湿地，随处可见水鸟飞翔。“绿道既方便骑车锻炼，也给了我们一个亲近水边、欣赏美景的好地方。”她说。

这条滨河自行车道纵贯于城市的南北中轴线，是城市体检的产物。据太原市住房和城乡建设局城市发展科科长韩冉介绍，在2020年太原市“体检”过程中，不少市民反映“汾河公园亲水性不足，缺乏专用自行车道”，为滨河绿道的建设提供了决策参考。2021年5月，滨河自行车专用道正式开放，南北向专用自行车道建成后，与原有的东西山自行车道形成了一个完整的城市自行车交通系统，极大便利了汾河两岸居民出行，提升了汾河公园的活力。

所谓“城市体检”，就是通过综合评价城市发展建设状况、有针对性制定对策措施，优化城市发展目标、补齐城市建设短板、解决“城市病”问题的一项基础性工作。“城市是一个有机生命体，在生长过程中会出现一些‘城市病’，因此城市也需要定期做体检。当前，中国常住人口城镇化率已达到64.72%，城镇空间扩张速度明显放缓，‘城市病’集中显现，改善人居环境任务迫切。”清华同衡规划设计研究院副院长潘芳说。

2018年，住房和城乡建设部会同北京市率先开展城市体检；2019年，城市体检试点工作扩展至沈阳、南京、厦门等11个城市；2020年，城市体检进一步拓展到36个样本城市；2021年，样本城市范围再扩大至59个，覆盖所有直辖市、计划单列市、省会城市和部分设区城市。今年，59个样本城市的体检指标体系由去年的8方面65项调整为8方面69项，增加了“新建建筑中装配式建筑比例”“建筑垃圾资源化利用率”等内容。

“从近几年样本城市的体检评估情况看，中国城市功能不断完善，人居环境也在一定程度上得到改善，但仍存在一些较为突出的问题和短板。”潘芳告诉记者，这些问题包括中国城市人口过密、功能布局不均衡。主要体现在中心区普遍人口过密，城市交通问题突出、医疗服务设施布局不均等；社区基础设施和公共服务设施配套不足，社区养老服务、普惠幼儿园等覆盖率较低，老旧小区比例高且基础设施老化等；城市历史文化保护与城市特色风貌塑造有待加强，历史文化保护对象仍不完整；城市精细化管理水平不高，对城市市容市貌的管理仍需加强；城市安全韧性不足，部分城市人均避难场地建设不够且分布不均，防洪和排涝系统缺乏有效衔接等。“这些都是城市体检查出的较为常见的‘城市病’。”

多方“会诊”，“自检+他查”确保科学

“停车不方便，希望多开辟一些停车位”；

“电动车充电桩不够，乱拉线路情况多，能不能想办法增加充电桩”；

“老年人就餐不方便，希望社区能够解决”；

……

这是去年太原市开展社会满意度调查时收到居民提案中的几条。

社会满意度调查是城市体检的方法之一，通过问卷调查、实地走访等方式，调查分析群众对于城市建设发展的满意度，查找群众感受到的突出问题和短板。自2020年被纳入城市体检样本城市以来，太原市每年都会通过街道社区下发问卷，“市民参与很积极，我们每年回收的问卷基本在1.2万份以上，数量超过规定标准的3倍。”韩冉说。

如果对照人们平常的诊疗手段，社会满意度调查类似于中医“见微知著”，是一种以小见大反映民生问题的体检方式。相较之下，依托大数据等技术手段的第三方体检好比西医“化验检查”，通过收集相关指标数据分析样本城市的建设成效和问题短板，更偏向于定量调查。

“第三方体检包括指标数据收集、指标计算、评价标准构建等环节。”潘芳告诉记者，在指标数据收集阶段，需要根据指标体系确定各指标数据源，利用“网络爬虫”、地理信息系统、遥感、物联网等技术获取数据、展开分析。同时，搭建体检数据自采集系统，比如借助地图APP收集计算老年餐厅、普惠幼儿园等设施覆盖度，以此判断相关基础设施供给是否合理。

除了第三方体检和社会满意度调查，城市还可以进行“自体检”，即自己查找、发现问题。在城市体检指标体系基础上，各地自查时可结合自身特色增加相关指标。

比如，广西柳州在此前的城市体检中，根据其创建绿色低碳城市、公园城市等目标，设计了反映“公园城市”特色的“滨水休闲岸线占比”指标、反映“绿色低碳城市”特色的“新能源汽车充电桩利用率”“路边新能源停车泊位供给率”指标；根据推动历史文化名城保护等相关要求，设计了反映“历史文化名城保护”工作的“历史建设修缮率”“历史建筑活化利用率”“市级以上文物保护单位开放比例”指标等。“这些指标符合住建部提出的相关要求，也结合了柳州实际，维度更广，代表性较强，为我们因地制宜推进城市建设提供了依据。”柳州市住房和城乡建设局有关负责人说。

开出药方，分类分级对症下药

诊断出“城市病”，后续的“治疗手段”也很关键。

2020年，重庆市在城市体检中“诊断”出公共安全隐患较多、城市交通拥堵严重、城市环境改善压力较大、中心组团过高过密、老旧小区体量较大、城市无障碍环境较差、养老文体设施相对缺乏等7项“城市病”。

发现“病灶”后，重庆市充分发挥城市体检辅助城市工作精准施策的支撑性作用，给城市动了一场“大手术”。2021年，重庆中心城区累计完成改造200个小区、859.8万平方米，惠及12.4万户居民；2020年底，社区养老服务站覆盖率较首轮体检提高3个以上百分点，体育设施15分钟步行覆盖率均较首轮体检提高10个以上百分点；2021年第四季度，重庆中心城区高峰时间平均机动车速度为23.7公里/小时，较2020年第四季度提升1.1公里/小时……日前，重庆市住房和城乡建设委员会晒出的《2021重庆市城市体检综合报告》显示，2020年重庆市查出的7项“城市病”稳步改善，其中老旧小区改造、养老文体设施增加、城市道路交通运行等3项改善效果明显，受到市民欢迎。

“很多‘城市病’是经年累月形成的，推动其解决主要有赖于做好城市体检成果转化，‘照方抓药’。”潘芳说，城市体检通常会形成“一表四单”（城市体检综合诊断表、城市发展优势清单、城市发展短板清单、城市病清单和城市更新项目清单）。“一表四单”综合分析城市发展优势和短板，为政府决策提供依据。“在具体‘治疗’时，可以根据问题的分布情况、治理难度和居民社会满意度，对‘城市病’进行分类分级并针对性施策，包括建立相关项目加以解决、拟定中期整治行动计划、拟定长期整治计划并据此分步解决等。”

横向看，建立全国通用指标进行城市体检，能为城市之间提供对比参照的依据，促进各地形成“你追我赶”的发展格局。纵向看，城市体检成果是督促城市自我检讨和进步的关键动力。

目前，中国正在推动建立“一年一体检、五年一评估”的城市体检评估制度。住建部有关负责人表示，将推动更多城市用好城市体检这一行之有效的手段，关注和解决民生问题，补齐城市建设和发展的短板。同时，逐步将城市体检工作制度化。通过对城市体检结果进行横向和纵向比较，发现共性问题，进一步总结地方经验，上升为国家政策，全面提高城市规划建设管理水平。