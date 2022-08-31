两岸“云端”共话健康养老新模式

中华孝道的美德植根在两岸同胞内心深处。随着老年人口不断增加，舒适、健康、高质量养老日益成为两岸共同关注的热点话题。近日，“健康养老 情系两岸——2022京台社区发展论坛”在北京和高雄以视频连线方式举办。论坛邀请200余名两岸专家学者、养老照护机构负责人、社区居民等嘉宾相聚“云端”，围绕京台社区养老照护领域经验、发展前景等展开交流，共促京台社区养老照护行业发展与合作。

“如何实现健康养老”“怎样为老人提供更好的居家照护”“互联网在养老服务中有哪些用武之地”……在主论坛环节，两岸嘉宾围绕“安心养老 贴心长护”畅谈长期照护政策、养老服务。高雄市小港医院院长郭昭宏通过视频分享了台湾的长期照护管理体系经验。“在养老照护方面，高雄一直致力于加强医院和社区之间的联系，推动居家照护模式，依靠更多社会力量为老人提供完整的照护服务。”他表示，经过20多年的建设，高雄已形成系统绵密的养老照护网络，也带动了相关产业的发展。

“两岸同属中华文化体系，台湾在长期照护领域颇具人文关怀，值得大陆借鉴学习。”北京市石景山区医疗保障局局长李凤芹介绍，石景山区是北京首个长期护理保险（“长护险”）制度试点地区，该制度旨在为失能人群提供护理保障和经济补偿，自2020年启动试点以来至今年7月，已惠及3455名重度失能人员及家属。“未来我们还将继续探索‘互联网+’和大数据在‘长护险’管理和照护服务中的应用，精准定位需要帮助的群体，为他们提供定制化的帮扶方案。”李凤芹说。

论坛期间，京台相关协会就护理人员培训签订交流意向书，京台两地社区将围绕优质养老开展“云端”手牵手活动。两岸嘉宾还围绕长期护理保险制度实践运行情况、社区居家养老服务模式及两岸民众关注的养老热点问题等展开互动交流。

爱心家园（北京）养老服务有限公司负责人、台胞邱静瑜有着40多年的照护经验，在两岸都从事过长期照护工作。她告诉记者，培养一批专业且富有爱心的护理员是做好长期照护的重中之重，京台两地在养老照护服务人员培训领域可以进行深度合作。“希望能够在长期照护人才培养中引入实景培训方式，让护理员亲身体验老年人生活的不便和痛处，从被照护人的角度出发做好照护工作。”邱静瑜说。

本届论坛由北京市老龄协会、北京市医疗保险协会、中华两岸医药健康交流协会、北京市石景山区文化交流促进会、中华两岸人民和平交流协会、北京中山文化交流协会共同承办。北京市石景山区委副书记、区长李新表示，京台两地在养老照护领域各有所长、各具特色，期待两地在老年保障政策、健康服务、从业人才培养、老龄健康产业等方面持续加强交流合作，携手为两地老年人打造更高品质的养老服务。