甘肃严打制售假药劣药违法犯罪

本报兰州8月30日电 （记者王锦涛）日前，记者从甘肃省公安厅获悉：截至7月底，甘肃共立案侦办药品领域刑事案件65起，捣毁制假窝点11个，打掉犯罪团伙17个，抓获犯罪嫌疑人110余人，移送审查起诉30人，涉案价值6000余万元。

据介绍，甘肃公安机关开展专项行动，按照“全环节、全要素、全链条”的要求，依法严厉打击制售假药劣药违法犯罪，侦破了一批大要案件。其中，白银市公安机关打掉一条针对农村老年人、涉及31个省份的制售假药犯罪链条，查扣假药1.9万袋，涉案总价值1200余万元；临夏回族自治州公安机关捣毁生产窝点3个，现场查获假药42种3000余盒240万余粒，各类包材、商标2.2万余套，涉案金额700余万元，实现假药生产、销售链条化打击。

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 17 版）