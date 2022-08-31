见缝插“绿”建设口袋公园，也是在见缝插针改善城市环境，努力实现城园相融、人城和谐

把公园装进“口袋”，将绿色拥入怀里，正成为城市生活的一种新风尚。不久前，住房和城乡建设部办公厅印发的《关于推动“口袋公园”建设的通知》提出，在2022年推进全国建设不少于1000个城市“口袋公园”，为群众提供更多方便可达、管理规范的公园绿化活动场地。一个个精致、美观的口袋公园，让更多人健身锻炼、亲近自然有了好去处。

口袋公园是丰富城市绿化景观的重要方式。近年来，随着城市化进程加快，人民生活水平日益提升，“推窗可见绿、出门即入园”成为市民的普遍期盼。作为面向公众开放、形状多样、具有一定游憩功能的公园绿化活动场地，口袋公园因其小巧多样、环境友好、方便使用等特点，也被不少人称为“袖珍公园”。尽管“口袋”不大，但胜在星罗棋布、绿意盎然，满足着人们对宜居宜业的要求，在车水马龙的城市中勾勒出一片片休憩的空间。

小而多、小而美、小而精的口袋公园，提升了城市的颜值，也体现着发展的气质、生活的品质。从城市规划发展的角度来看，口袋公园大多是“点空间”，往往在城市景观中处于不起眼的位置。然而，从使用频次角度观察，口袋公园在优化城市空间结构、完善城市服务功能等方面则扮演着不可替代的角色。从街角的绿地景观，到楼宇间的小花园，再到社区里的健身区域，就近布局、简约时尚的开放性空间，集休闲、娱乐、健身等功能于一体，让城市变得更加绿色、宜居，为人们在家门口拥抱“诗和远方”提供了更多可能。

见缝插“绿”建设口袋公园，也是在见缝插针改善城市环境，努力实现城园相融、人城和谐。在湖北武汉，“辉煌口袋公园”不仅让当地卫生环境面貌焕然一新，而且为附近居民增加了急需的配套活动设施；在福建泉州，口袋公园建设注重融入闽南建筑文化，利用街头巷尾搜集的旧石构件等砌筑花池，赋予小微绿地以文化内涵；在山东青岛，以社区音乐、爱情花卉、大海为主题的口袋公园成为当地地标，集休闲游览和文化体验于一身……各地的实践证明，让更多口袋公园成为幸福乐园，不能只对城市的小空地做简单修饰，而要在充分考虑周边群众需求，强调历史文化、原有地形地貌和大树老树保护等前提下的“精雕细琢”。这是口袋公园建设的明确要求，也是城市高质量发展的内在逻辑。

城市是人民的城市，人民城市为人民。当口袋公园绣出城市的方寸之美，如何让口袋公园得到可持续的管理维护，从“增绿”变“常绿”，是各地必须面对的治理课题。如今，有的地方聘请当地居民担任“市民园长”，他们在享受自然之美的同时也可以及时发现问题、解决问题；有的城市鼓励企业参与相关服务供给，解决好长期存在的管护难题；有的公园专门组建志愿服务队伍，努力形成长效机制……可见，愿意在建设上费心思、在维护上下功夫，家门口的公园就能长久发挥绿化、休闲的服务功能。让更多人既是发展城市、建设家园的受益者、共享者，也是服务城市、守护家园的参与者、贡献者，才能在共建、共治、共享中走出一条中国特色城市发展之路。

城市建设，要让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。口袋公园是城市的风景，也是人们身边的小确幸。以顺势而为的设计、与时俱进的改造、多方共建共管的努力，不断扮靓身边的微空间，我们一定能让山水草木更好与城市相融相生，让我们生活的家园更绿更美。

《 人民日报 》（ 2022年08月31日 05 版）