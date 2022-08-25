应对疫情影响 新疆多举措为中小微企业和个体工商户减负

新华社乌鲁木齐8月24日电（记者于涛）24日，记者从新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开的新冠肺炎疫情和疫情防控工作情况新闻发布会上获悉，为应对疫情给市场带来的不利影响，新疆制定了降低水电费、减免房租和税费等一系列举措。

自治区人民政府研究室党组书记、主任王平生在会上介绍，本轮疫情给新疆经济发展和居民生活带来了一定影响，特别是给中小微企业和个体工商户的生产经营造成了较大影响。自治区出台了《关于进一步加大对中小微企业和个体工商户助企纾困力度若干政策措施》，共包括15条具体纾困举措。

措施要求，全面落实用水、用电、用气“欠费不停供”相关帮扶政策，延长费用缓缴期，缓缴期间免收欠费滞纳金；进一步减免疫情中高风险地区内国有房屋的房租，并鼓励引导商业综合体、产业园区、创新基地等非国有房屋业主或经营管理主体向最终承租的小微企业和个体工商户给予房屋租金减免。

措施还要求精准落实中小微企业和个体工商户税收减免相关优惠政策。对于纳税人受疫情影响，在规定的期限内办理申报纳税仍有困难的，可依法向税务机关申请办理延期申报，或申请办理延期缴纳税款。此外，措施中还包括缓缴社保费、发放一次性失业补助等政策。