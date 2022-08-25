用得舒适，也要修得安心

夏日的炎热依旧在延续。当前，在我国不少南方城乡，人们还在承受着高温的炙烤。面对40℃、持续、“闷蒸”的高温，不少地区空调销量大增，甚至出现断货。空调、电风扇、冰箱等消暑家电让人们寻到一份清凉的同时，空调滴水、无法开机、空调不制冷等故障，却让许多消费者不得不面对一些家电维修乱象。

不久前，消费者李女士家里空调无法启动，联系了小区广告卡片的上门维修服务。维修师傅简单检查后认为故障原因是电脑板坏了。维修过程中，维修师傅却并未更换电脑板，只是清洗了空调室内机外壳，安装了一个加强接收的配件，而空调依然无法启动。在更换遥控器电池后，空调终于顺利启动。维修后，这个仅仅因为遥控器电池电量不足造成的“故障”，却被收费390元。

无法准确诊断空调故障原因、维修过程套路满满、维修费用漫天要价，遭遇这些家电维修乱象的消费者中李女士并非个例。究其原因，在家电维修行业，各类职业能力不足、没有信誉保障的“山寨维修”充斥市场，小区的维修广告、互联网平台的维修电话，成了人们遇到电器故障时“病急乱投医”的主要选择。这看似便利，却也成为人们遭遇维修乱象的隐患。

面对维修市场乱象，各地消费者协会纷纷发出提醒，在遇到电器故障时，消费者应当首选品牌官方售后。与“山寨维修”相比，品牌售后在服务项目、配件收费标准、维修质量等方面更为透明、规范，保证了消费者权益。然而，有的消费者在选择品牌售后维修时，也遭遇了等待时间长、售后维权难等不便。

近年来，随着家电质量提升，家电故障率降低，品牌家电维修业务逐渐收缩。在夏季，空调等家电故障多发，由于维修门店、售后维修点等减少，人手不足，不少消费者需要长时间排队等待维修。有的消费者则遭遇了维修难——在保修期内电器出现故障，售后在未检查的情况下，判定为人为损坏，无法保修；售后规则存在诸多“陷阱”，条款描述不清，且众多配件无法保修；产品寄回厂家维修后，天价维修单甚至超过购买新品的价格。

随着城镇化率不断提高以及人们生活水平不断改善，近年来，各类家电不仅覆盖了城市家庭，而且走进广袤乡镇农村。数据显示，当前，我国家电保有量已超21亿台。以空调为例，全国居民平均每百户年末空调拥有量已从2013年的70.4台增长至2020年的117.7台。家电销售的“井喷”，也带动家电维修需求大增。数据显示，目前我国家电维修市场规模已超100亿元。

迅速成长的市场环境，让人们对服务消费产生了新需求。然而，目前我国专业维修市场发展时间较短，行业标准规范不完善、服务质量不高、服务门槛低、人力资源缺乏、创新能力不强、监管仍不健全等问题为行业发展带来较大制约。

家电维修是家电销售整体链条中必备的配套服务。作为提高人们使用幸福感的重要一环，维修服务应当成为企业关注的重点业务。当前，一些家电厂商和维修服务企业已经认识到，售后服务已经成为市场盈利的新机遇，服务成为家电行业新的业务增长点。相关企业应根据行业要求，规范维修服务内容，打造可信赖品牌，推动市场良性健康发展。面对市场机遇，相关劳动力培训机构也应当针对社会不断增长的新需求，培养一批具备维修技能的高素质人才。此外，维修行业应逐步完善行业标准，同时加强市场监管，提高维修行业准入门槛。

家电维修行业不仅要规范化，更要有温度。由于市场规模较小，目前许多乡镇、农村家电维修点较少，甚至空白，为消费者维修家电带来诸多不便。同时，由于路途较远，当家电超出保修期后出现故障，乡村消费者预约维修时，往往需要支付较多上门服务费，也为不少人带来维修负担。随着家电下乡政策广泛实施，在家电走进乡村千家万户的同时，也应把收费合理的家电维修服务延伸到乡村，为乡村消费者提供更多方便、普惠的下乡维修服务，让城乡居民共享生活的便利。