错了好多年 原来眼镜布根本不能擦眼镜

在镜片上哈一口气，然后用眼镜布或纸巾擦眼镜片……这一串动作相信戴眼镜的朋友再熟悉不过了，然而我们习以为常的这个操作真的是正确的吗？

用眼镜布擦眼镜容易磨损镜片

很多人都以为，买眼镜时送的那块布就是擦眼镜的布。其实不然，它的作用只是为了保护眼镜，避免眼镜与眼镜盒发生磕碰。除此之外，如今市面上大部分眼镜布材质都不够细腻，并且布上和镜片上容易存留灰尘和细小的异物，如果直接用眼镜布干擦，就相当于在用小颗粒摩擦镜片。

镜片的灰尘或油污，其实大部分是我们睫毛上的油脂、脸上的角质、空气中的细小沙砾等。尤其是沙砾，虽然它们看起来很弱小，但实际上对于镜片及镀膜来说是非常坚硬的。若用眼镜布在留有沙砾的眼镜上干擦，就会越擦磨损越严重，最终会让镜片“伤痕累累”。

既然眼镜布并不是用来擦镜片的，那么在日常生活中怎么做好眼镜的清洁保养呢？最简单和最常见的做法就是用水清洗眼镜，正确的步骤如下：

第一步，收折镜臂，用较小的水流去冲洗眼镜各个部位的灰尘和污垢，尤其不要忘记转角处，此处更容易藏污纳垢。

第二步，将清洗液（最好是中性清洗液）均匀覆盖在眼镜的正面和反面，如使用清洁剂，请直接喷上；若是用洗涤灵，请先在手上用水稀释，搓出泡沫后再涂抹在镜片表面，随后用清水冲洗掉。

第三步，使用较柔软的纸巾吸干镜片上的水滴，最后放入眼镜盒即可。

需要注意的是，在洗涤过程中，不要用热水洗，因为镜片表面的膜层在接触到温度过高的热水时（如40至60摄氏度），有可能会被烫爆，因此也不建议将眼镜放在强烈的日光下暴晒。用纸巾吸镜片上的水时，记得不要用力地来回摩擦，否则久而久之，会出现横向或竖向的擦痕。

我们看着镜片表面虽然是透明的，但其表面其实分布着多层不同用途的镀膜，有增加透光度的，有增加抗磨性的，还有增加防污能力的。所以擦拭眼镜并非是擦拭眼镜片本体，而是擦拭镜面上附着的镀膜。如果镀膜或者镜片的质量不太好，再加上不正确的擦拭手法，镀膜就会破损，甚至会直接脱落。如果失去镀膜的保护，镜片就会更容易磨坏。

镜片花了是否必须马上换

眼镜片磨损了该怎么办，是不是只能直接换个眼镜呢？

我们应该观察眼镜的磨损位置以及程度。如果只是镜片周边出现磨损，并不影响镜片中心，眼镜还可以继续佩戴一段时间，等到度数发生改变时，再去更换镜片；如果磨损非常明显或位于镜片的中心，这种情况则需要尽快更换镜片。

长期佩戴有划痕的眼镜更容易导致度数的增加，尤其对于青少年更是如此。光线通过这些划痕会变得杂乱无章，不仅影响清晰度，对眼睛的伤害也很大。我们戴眼镜就是为了看得更清晰和保护眼睛，如果眼镜已经损坏，继续佩戴则会适得其反。

除此之外，镜片损伤可能会导致镜片防护功能降低，比如防紫外线的功能减弱，不能阻挡有害光线进入眼睛等。不过，有些眼镜的镜片本身就是防紫外线的，那么表面的划痕就不一定会破坏此功能。

综上所述，对于眼镜族来说，更应好好地保护眼镜，平时做好眼镜的清洁护理，减少对眼镜的伤害，以延长眼镜的使用佩戴寿命。当镜片花了，应该及时检查，询问专业的医生，以决定是否需要更换镜片。对于不戴眼镜的朋友，应该学会保护好自己的眼睛，避免过度用眼造成近视。（来源：数字北京科学中心）