我国疫苗监管体系通过世卫组织新一轮评估

本报北京8月23日电 （记者申少铁）记者今天从国家药监局获悉：世界卫生组织（WHO）23日宣布，中国通过疫苗国家监管体系评估。

WHO对疫苗国家监管体系的评估，是对国家疫苗监管能力评估的一项重要举措和有效手段，是一项世界范围内公认的、可以科学全面评估一个国家疫苗监管水平的国际考核。我国疫苗监管体系已于2011年、2014年先后两次通过评估，在2022年7月迎来了WHO升级评估标准后的新一轮全面评估。

WHO驻华代表高力说，这次的评估标准更加严格，内容丰富全面，指标大幅增加。中国的疫苗监管体系这次能通过评估，意味着中国拥有稳定的疫苗监管体系，能确保在中国生产、进口或流通的疫苗质量可控、安全、有效。

中国通过疫苗国家监管体系评估也是疫苗出口全球的重要基础。WHO将通过疫苗监管体系评估作为采购该国疫苗产品的前提，即只有国家监管体系通过评估，该国企业才能申请WHO疫苗产品预认证，并列入联合国等国际组织采购清单。此外，通过评估也是其他国家注册和采购他国疫苗产品的重要参考。

我国自首次通过疫苗国家监管体系评估以来，有国产乙型脑炎减毒活疫苗、Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活疫苗、甲型肝炎灭活疫苗等多个疫苗通过WHO的疫苗预认证，进入国际采购清单，被联合国儿童基金会、全球疫苗免疫联盟等国际机构采购，相关产品已经出口至数十个国家和地区。新冠肺炎疫情发生以来，我国有3个新冠病毒疫苗被列入WHO紧急使用清单，助力全球抗疫。

国家药监局副局长黄果表示，此次我国疫苗监管体系通过WHO评估，说明我国的疫苗监管体系对标WHO新标准和国际先进水平，持续加强和改进。这也为我国疫苗走出国门创造了良好条件。今后我国可以在全球疫苗供应中扮演更积极角色，为促进全球特别是发展中国家疫苗可及性、可负担性作出更多贡献。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 11 版）