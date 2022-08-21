高温天要当心臭氧细菌感染，真的吗？

□ 不存在臭氧细菌，实为臭氧污染。臭氧污染对人会造成一定影响，但影响是非急性的，需要一个过程。

□ 面对臭氧污染，个人如何做好防护？最直接的办法就是在臭氧高发期、高浓度时段减少户外活动，减少在臭氧污染环境中暴露的时间。

当前，全国多地高温天气还在持续。有传言称，今年气温异常闷热，臭氧细菌感染加剧，容易引发心脏病、呼吸道疾病等多种疾病，易感人群一定要小心。臭氧细菌是种什么细菌？真的有臭氧细菌感染吗？

“不存在臭氧细菌，实为臭氧污染。”中国科学院城市环境研究所研究员陈进生表示，臭氧污染问题久而有之，只是其污染相对于PM_2.5更隐蔽些。臭氧也不是一次排放的污染物，而是二次生成的污染物。

一位长期从事大气污染防治的业内专家也告诉记者：“臭氧污染对人体健康和植物生态有害，但臭氧不是细菌，其实臭氧本身有杀菌作用。”

陈进生表示，在距地面10千米至35千米处存在一个高浓度臭氧层，其阻止了太阳短波紫外辐射进入近地面大气，保护了地球生态系统。但在对流层中，较高的臭氧浓度对地球环境和人类健康却是不利的。

北京大学环境科学与工程学院教授胡敏介绍，与感官上容易被清晰识别的PM_2.5污染不同，臭氧污染往往暗藏在晴空下，容易被人们忽视。但臭氧污染对生态环境和人体健康造成的危害，一点儿也不逊于PM_2.5污染。

“臭氧对人体的危害主要表现为呼吸系统受损、视力下降等；对植物的危害则是降低农作物产量等；对材料的危害是可使织物、纸张等发脆，使橡胶老化而降低强度等。”陈进生告诉记者，臭氧污染对人会造成一定影响，但影响是非急性的，需要一个过程，包括臭氧的浓度和暴露在臭氧中的时间。大众不必过度解读臭氧污染，更不用听信臭氧细菌此类谣言。

值得一提的是，在高温天气下，感觉憋闷、燥热、喘不上气来只是气温太高、风速较低，并不是臭氧污染造成的。

相关专家分析指出，当近地面臭氧浓度较低时，基本上是无害的。在臭氧污染浓度变化中，氮氧化物和挥发性有机物等臭氧前体物的排放是主因。强紫外线辐射、高温、低湿与静稳大气环境往往有利于光化学污染的发生和臭氧的累积。夏季光照条件好，臭氧污染就相对容易产生。日照越强，光化学反应越剧烈。同时，实际臭氧浓度也随时变化，一般中午12点到下午二三点浓度最高，夜间较低。不同地区、不同季节臭氧浓度也有较大差异。

近年来，我国许多城市臭氧污染事件频发，危害人体健康和生态安全。生态环境部曾明确提出，“十四五”期间我国大气污染防治的重点是细颗粒物与臭氧的协同控制。将通过产业、能源、交通运输等结构调整，以及实施减排工程，全面推进氮氧化物和挥发性有机物两种污染物的减排工作。

面对臭氧污染，个人如何做好防护？专家表示，最直接的办法就是在臭氧高发期、高浓度时段减少户外活动，减少在臭氧污染环境中暴露的时间。