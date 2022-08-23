北京多家医疗机构开设周末门诊

近日，北京市卫健委发布了改善医疗服务行动计划，鼓励医疗机构优化号源供给结构，引导患者错峰就诊。日前，本市多家医院新开设了周末门诊，方便患者就医。

例如，北京世纪坛医院近日开设了周末及节假日全日门诊，每周六、日8时至12时，13时至16时开诊，开设科室包括心血管内科等36个科室。为保证患者诊疗的连续性，检验科、放射科、超声科、药剂科等相关科室同步运行。周末及节假日，门诊也有专家坐诊，患者可通过多渠道预约挂号。北京积水潭医院新龙泽院区自8月起开设中医科周末门诊。该院相关负责人介绍，中医科门诊以治疗中医内科疾病为主，同时兼顾治疗妇科、儿科、皮肤科、风湿病、肿瘤等杂病，注重全身调理。石景山区妇幼保健院，为提高周边儿童、青少年口腔健康水平，开设了青少年口腔门诊，在周六日为7至18岁的在校学生提供专属号段。

此外，还有一批社区卫生服务中心也开设了周末服务。比如，学院路社区卫生服务中心、清河社区卫生服务中心、八里庄社区卫生服务中心、北下关社区卫生服务中心等，近期都开设了周末门诊，服务百姓就诊。来源：北京青年报