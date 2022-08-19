家庭使用燃气，日常咋维护？

燃气安全关系到居民生命财产安全，燃气泄漏不但可能导致一氧化碳中毒，还可能引发爆炸，危及居民和公共安全。平时居民用气需要注意哪些问题？发现异常情况如何处置？怎么做好日常安全维护？记者采访了中国城市燃气协会副秘书长马长城。

据中国城市燃气协会统计，2021年我国燃气事故中，多数为居民用户事故，用气不规范、燃烧器具及附件违规、软管老化破损等成为事故主要原因。

灶具使用方面，马长城提醒，居民购买燃气灶具要去正规商场，产品必须有3C认证标志，由厂家上门安装，灶具遇到故障请及时联系厂家或城市燃气公司，不要自己轻易处置。另外，灶具都有使用寿命，一般是8年，超过使用年限后，零部件故障会逐步增多，安全起见，最好尽快更换灶具。

管道维护方面，尽量不要让家中燃气管道承载重物，不要私自改造管道。燃气软管最好使用不锈钢波纹软管或金属包覆管，因为橡胶软管更容易老化龟裂，造成燃气泄漏。

隐患排查方面，一方面，居民可以自查，如在家里闻到类似臭鸡蛋的异味，或者在不用气的情况下，看到燃气表末位红框内数字走动，说明发生泄漏。这时应立即开窗，关闭燃气表前阀门，不要开关任何带电设备，应立即去室外给燃气公司打电话处置。另外，居民应配合城市燃气公司入户检查，至少两年一次，专业人员将系统排查隐患，并提出整改建议，确保燃气安全。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 19 版）