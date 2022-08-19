让更多人享有更好的数字生活

提升数字治理能力，营造良好数字生态，确保数字技术和生产生活的结合始终朝着造福社会、造福人民的方向发展，让越来越多的人享有更好的数字生活

广大互联网企业要坚持经济效益和社会效益统一，在自身发展的同时，饮水思源，回报社会，造福人民

外卖骑手智能头盔通过物联网传感器检测技术、智能语音交互技术以及5G通信技术大大提升配送安全性；全国农业科教云平台给农技推广插上信息化的翅膀，让广大农民搭上“互联网+”的快车；智慧病房通过铺设智能床垫和体温标签检测患者各方面情况，提升就医体验……不久前，在福建省福州市举办的第五届数字中国建设峰会上，各种提高工作生活便捷程度的前沿数字科技令人眼前一亮，彰显了数字中国建设赋能美好生活的巨大潜力。

习近平总书记强调：“把增进人民福祉作为信息化发展的出发点和落脚点，让人民群众在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。”党的十八大以来，我国网信事业发展始终贯彻以人民为中心的发展思想，让亿万人民在共享互联网发展成果中有更多获得感。数据显示，截至2021年，我国数字经济规模已达45.5万亿元，互联网普及率提升至73%。和2017年相比，城乡地区互联网普及率差异缩小了11.9个百分点。截至今年6月底，我国已累计建成开通5G基站185.4万个，实现“县县通5G、村村通宽带”。

数字技术的广泛应用，让我们迅速迈入便捷的数字生活，但也带来了一些风险和挑战。有的是技术风险，如信息泄露让隐私难以保护，算法推荐加剧“信息茧房”现象等；有的是社会问题，如区域、城乡、群体、行业间数字化发展不平衡不充分。解决好这些问题，不仅有赖于数字技术的进一步发展，同时也要提升数字治理能力，营造良好数字生态，确保数字技术和生产生活的结合始终朝着造福社会、造福人民的方向发展，让越来越多的人享有更好的数字生活。

创造更好的数字生活，需要不断提升公共服务数字化、均等化、便捷化水平。长期以来，我国致力于打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，让百姓少跑腿、数据多跑路，取得显著成效。从办事便捷程度看，超过90%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”，“一网通办”“跨省通办”也取得积极成效。从共享数字红利角度看，全国统一的医保信息平台建成，互联网应用适老化及无障碍改造行动深入开展，国家智慧教育平台加快建设，网络扶贫和数字乡村建设接续推进，更好满足了人民对美好生活的新需求。下一步，还要着力降低数字化应用成本，加快推进数字乡村、新型智慧城市建设，持续提升重点民生领域数字化水平，不断丰富数字化生活场景和体验。

创造更好的数字生活，需要在数字中国建设中找准发展与安全的平衡点。技术往往是“双刃剑”，一方面可以造福社会、造福人民，另一方面也可以被用来损害社会公共利益和民众利益。信息化应用越深入，越要重视信息安全问题。当前，从加强网络空间内容治理，到压实平台主体合规责任，再到强化网络安全保障能力建设，数字生活的安全系数不断提高。然而，进一步消除数字鸿沟，更好满足人们更高层次的需求，还要激发社会各界建设数字中国的积极性、主动性、创造性。尤为重要的是，广大互联网企业要坚持经济效益和社会效益统一，在自身发展的同时，饮水思源，回报社会，造福人民。

我国网民规模已超过10亿，形成了全球最为庞大、生机勃勃的数字社会，数字生活成为人民群众的重要生活方式。加快数字中国建设，推进数字惠民便民，让不同地区、不同群体都享有更好的数字生活，是满足人民对美好生活向往的内在要求。只要我们顺应数字经济蓬勃发展的趋势，不断激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，筑牢数字安全屏障，定能让数字技术更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 05 版）