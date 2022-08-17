新疆新增无症状感染者307例
中新网8月17日电 据新疆卫健委网站消息，8月16日0至24时，新疆维吾尔自治区新增无症状感染者307例，其中，乌鲁木齐市天山区27例、沙依巴克区46例、水磨沟区9例、高新区4例、经开区1例，伊犁州伊宁市126例，塔城地区乌苏市4例，昌吉州呼图壁县63例，哈密市伊州区15例，吐鲁番市高昌区7例，巴州库尔勒市5例，均已转运至定点医疗机构进行隔离医学观察。新增无症状感染者解除隔离医学观察57例，其中，伊犁州伊宁市20例、伊宁县2例，塔城地区乌苏市6例，吐鲁番市高昌区29例。
截至8月16日24时，新疆维吾尔自治区现有确诊病例18例，其中，乌鲁木齐市天山区1例、沙依巴克区3例、水磨沟区1例、高新区1例、经开区1例，伊犁州伊宁县1例，博州博乐市1例，昌吉州呼图壁县2例，哈密市伊州区4例，巴州库尔勒市3例；现有无症状感染者2779例，其中，乌鲁木齐市天山区175例、沙依巴克区195例、高新区49例、水磨沟区65例、经开区12例、米东区1例、达坂城区4例，伊犁州伊宁市1414例、伊宁县165例、尼勒克县2例、新源县1例，塔城地区乌苏市23例、额敏县3例，阿勒泰地区阿勒泰市2例、布尔津县1例，博州博乐市11例，昌吉州呼图壁县410例，哈密市伊州区114例，吐鲁番市高昌区38例，巴州库尔勒市30例、焉耆县2例，阿克苏地区阿克苏市2例、拜城县7例、库车市2例、新和县1例，克州阿克陶县3例，喀什地区喀什市14例、泽普县11例、叶城县17例、莎车县3例、英吉沙县2例。
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