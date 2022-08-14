北京无新增本土确诊病例和本土无症状感染者

据北京卫健委官方微信消息，8月13日0时至24时，北京市无新增本土确诊病例、疑似病例和无症状感染者；新增15例境外输入确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例)和7例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院5例，解除医学观察的无症状感染者5例。

境外输入确诊病例：

确诊病例1至6、8、9、10、12、13：中国籍，8月11日从俄罗斯到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月12日报告核酸检测结果为阳性，8月13日诊断为确诊病例。

确诊病例7、11：中国台湾籍，8月12日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，8月13日诊断为确诊病例。

确诊病例14：中国籍，8月10日从塞浦路斯经德国到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月12日报告核酸检测结果为阳性，8月13日诊断为确诊病例。

确诊病例15：中国籍，8月10日从阿联酋到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，8月11日报告核酸检测结果为阳性，8月12日诊断为无症状感染者。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，8月13日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。