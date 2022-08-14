新疆8地州市实施跨省旅游“熔断”机制 已疏散疆外游客9.2万余人

新疆文旅厅党组副书记、副厅长燕乃敏在13日举行的疫情防控新闻发布会上称，8月2日以来，新疆8个地州市的20个县市区分别实施了跨省旅游“熔断”机制，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出以上县市区的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

据他介绍，截至8月13日20时，从各地州市上报的滞留游客情况来看，新疆因疫情原因滞留疆外游客2003人。主要分布在伊犁州、吐鲁番市、喀什地区、乌鲁木齐市、博州等地。自疫情发生以来，新疆文旅厅在严格落实疫情防控措施的同时，采取以下措施做好滞留游客服务保障工作。

一是建立服务保障机制。新疆文旅厅组建了工作组，建立包联责任制，工作组人员分别包联全疆14个地州市，重点负责落实摸清滞留游客底数、解决滞留游客困难、启动四级联动机制、指导企业做好服务、协助滞留游客返程等五项重点工作。要求工作人员做到情况必须清、投诉必须办、动作必须快、落实必须实、信息必须报、服务必须好“六个必须”。

二是启动跨省旅游“熔断”机制。8月2日以来，按照有关要求，已对出现中高风险区的伊犁州伊宁市、伊宁县、尼勒克县，乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、达坂城区、新市区、水磨沟区、头屯河区、米东区，阿克苏地区阿克苏市、拜城县、库车市、新和县，巴州库尔勒市、焉耆县，喀什地区喀什市、泽普县，吐鲁番市高昌区，博州博乐市等8个地州市的20个县市区分别实施了跨省旅游“熔断”机制，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营进出以上县市区的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待无中高风险区后，恢复旅行社及在线旅游企业经营进出以上县市区的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

三是细致做好滞留游客服务保障。协助游客顺利返程，各地州市文旅部门提前统计进出旅游团队人数、航班号、火车班次、酒店住宿等信息，做好车辆保障，协调当地疫情防控等部门给予通行，确保游客顺利返程。8月2日至今，新疆15家5A级景区，已疏散疆外游客92000余人。畅通咨询投诉渠道，区地县三级文旅部门及时开通爱心电话，为游客提供24小时值守值班旅游服务热线，积极回应游客诉求和关切，帮助游客协调解决各类困难。及时退还订金，对因疫情影响产生的游客退票、退团、退酒店等情况，要求宾馆、酒店、民宿、旅行社等靠前服务，无条件退还订金、并积极向游客做好解释工作。主动提供暖心服务，伊犁、乌鲁木齐、吐鲁番、喀什、巴州、阿克苏、博州等地涉疫县市区为滞留游客减免房费或以成本价方式进行优惠，并安排干部和志愿者包联酒店、赠送瓜果等慰问品和旅游纪念品，做好滞留游客服务保障，使在疆滞留游客生活都得到了基本保障。让游客深刻感受到疫情无情人有情，获得了众多游客的理解和肯定。(苟继鹏)