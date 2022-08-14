脑神经认知科学打开跨学科“新大门”

近日，上海外国语大学和北京邮电大学的跨校、跨学科合作团队在脑神经认知科学领域顶级学术期刊《NeuroImage》上连续发表两篇高质量论文。其中一篇《Agreeableness modulates group member risky decision-making behavior and brain activity》是领域内首篇关于合作选择行为的脑神经认知机制研究。相关研究成果为以群体服务为代表的信息服务质量的提高提供了科学依据。

据悉，为了解决在服务选择合作场景下，不同类型的用户面对多变而动态的风险时产生的合作困难，效率效果低下等难题，研究团队开发了多套事件相关电位(EEG)同步数据采集技术获取多人合作信息行为的脑神经数据，结合行为与个体特质数据，揭示信息合作行为反应的脑神经认知机制，并通过“测试-重测试”这一具有高重复、稳定性的测量方法提高结果的可靠性。

此次两校的研究合作中，上海外国语大学研究团队提出了在认知双系统框架下，发现用户的合作规律与匹配方法，设计多用户合作服务策略，构建了基于群体合作的服务反应理论方法。同时，北京邮电大学研究团队进一步提出在云边缘计算环境中基于脑神经认知的深度学习技术，提出了能够提升用户认知服务响应水平的服务提供方法，成果发表在计算机领域重要期刊上。

团队负责人介绍，“脑神经认知对信息行为内在机制的研究成果，是个体和群体的快速、高效认知服务生成和提供方法开发的理论基础”。下一步，研究团队将继续在脑神经认知和信息服务的交叉领域深耕，持续提升信息服务效率和效果。(上海外国语大学脑机协同信息行为重点实验室)