危化品企业请注意 收好安全生产提示卡

5日晚，古巴一储油基地遭雷击后发生火灾，其后多次爆炸，造成人员伤亡。夏季高温、雷电、大雨等天气增多，是危险化学品事故易发、多发时期，如何做好危险化学品生产、储存、使用等环节安全生产工作？

近日，国务院安委会办公室印发通知，部署加强油气储存安全管理工作，应急管理部发布夏季危化品安全生产提示卡(简称“提示卡”)。

通知强调，石油储备、石油化工企业储存设施集中、储量大、危险性高，一旦发生事故，极易造成重大人员伤亡和重大社会影响。有关企业要切实落实安全生产主体责任，加强隐患自查自改，针对当前暴雨、雷电天气多发的实际，组织开展专项隐患排查，确保油气储罐区防雷、防静电措施和消防设施落实配备到位。

“提示卡”要求，强化生产过程工艺控制管理，关注温度、液位、压力的非正常变化。自催化、遇水发生化学反应的物质，应采取防水防潮措施；加强易燃易爆、有毒危险化学品、有毒气体浓度监测。

夏季冷库负荷量增加，涉氨制冷企业要加强液氨场所安全巡查，检查储罐管线阀门、机泵、冷却喷淋装置和有毒气体监测、报警、通风、紧急切断等设备设施是否正常运行，防止跑冒滴漏现象发生。

“提示卡”要求，学校、科研机构和科技研发企业要加强实验室危化品安全管理，实验人员应熟悉危险化学品的理化性质和应急处置措施，严格遵守实验安全操作规程，正确佩戴劳动防护用品，做到合理采购、科学储存、规范使用和及时处置。

气瓶经营和使用单位要根据气瓶的危险特性进行分类、分区存放，放置地点不得靠近热源，防止暴晒、雨淋、水侵，且采取防倾倒措施。

加强对动火、进入受限空间等特殊作业和检维修作业管理，严格履行审批手续，开展安全风险辨识，落实风险管控措施，配备专人现场监护，尽量避开高温时段作业。

在装卸、搬运危险化学品时要严格执行安全操作规程，在高温时段，应避免进行运输、装卸易燃易爆危险化学品作业，雷雨天气停止危险化学品装卸作业。

要认真落实“夏季四防”工作措施，提前做好高温、雷雨、汛期等极端天气应急预案，并开展专项应急预案和现场处置方案的演练，提升应急处置实战能力。

要加强应急值守，完善应急物资储备，严格落实领导在岗带班和专人值班工作制度，确保突发状况下快速应急响应、落实应对措施。