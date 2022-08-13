宝妈注意！3款纸制品不合格

广州日报讯 (全媒体记者何颖思)昨日，广东省市场监管局官网发布婴幼儿及儿童用纸制品产品、卫生用纸制品产品的质量监督抽查情况显示，抽查发现有3款婴幼儿及儿童用纸制品产品不合格，9款卫生用纸制品产品不合格。其中1款卫生用纸制品可迁移性荧光增白剂项目不合格。

通告显示，2021年广东省市场监管局开展了婴幼儿及儿童用纸制品产品质量监督抽查，抽查检验了130款婴幼儿及儿童用纸制品产品，3款不合格，不合格检出率为2.3%。抽查对细菌菌落总数、致病性化脓菌(绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌)、大肠菌群、真菌菌落总数、pH值、渗透性能(滑渗量、回渗量、渗漏量)、包装密封性能等13个项目进行检验，其中主要不合格项目、款数及该项目不合格款数占该产品不合格总数比例分别为：pH值2款，66.7%；渗透性能(回渗量)1款，33.3%。

另外，针对卫生用纸制品产品的质量监督抽查，检验了356款卫生用纸制品产品，经检验，发现9款产品不合格。抽查重点对细菌菌落总数、大肠菌群、甲醛含量、渗透性能(滑渗量、回渗量、渗漏量)、偏差(全长、全宽、条质量偏差)、纵向湿抗张指数/强度等16个项目进行检验，其中主要不合格项目、款数及该项目不合格款数占该产品不合格总数比例分别为：柔软度4款，44.4%；pH值3款，33.3%；渗透性能(滑渗量)1款，11.1%；可迁移性荧光增白剂1款，11.1%；细菌菌落总数1款，11.1%。

针对上述监督抽查发现的问题，省市场监管局请各地市场监管部门做好如下工作：(一)强化抽查结果处理。按照相关规定，做好后处理工作，责令不合格产品生产者以及全省经营者停止生产、销售同一产品，督促生产者落实整改和复查措施，对抽查不合格等产品及经营者实施质量信用记分及分类监管措施。(二)全面落实企业产品质量问题“清零”措施。落实对监督抽查不合格生产者产品质量的跟踪抽查措施。会同相关“产品医院”，帮助企业全面分析查找抽查不合格反映出的产品质量管控方面存在的短板，开展质量技术帮扶工作，确保相关企业的质量问题在下年度之前予以“清零”，本次抽查后产品质量问题不再“复发”，切实守住产品质量安全底线。