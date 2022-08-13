探访“学习困难”门诊：“我没想到这会是一种障碍”

近日，多家医院开设的“学习困难”门诊引发热议。学习成绩差、学习兴趣低、注意力不集中一直是困扰学生、家长的问题。现如今还有专门的大夫能治疗这些问题？家长应该如何对待孩子的学习困难？

10小时，37个孩子，37个家庭

晚上7点，最后一个来问诊的妈妈带着孩子离开，张丽丽才终于能休息一会。她调整了一下口罩，鼻梁上露出浅浅一道勒痕。

从早上8点开始，她已经工作10小时，接诊了37个孩子。

中新网观察到，张丽丽往往会先让孩子单独进诊室，“宝贝先坐，和阿姨说说你暑假都去哪玩了？”聊聊兴趣和作业，再拿出听诊器听一听心肺。

有的孩子活泼，坐下之后手指还止不住地在桌面上跳动；有的孩子腼腆，双手背在身后交叉握着。无论说什么，张丽丽都会微微前倾，耐心听完。

而后家长进来，眉头紧皱的脸上都写着同一个疑问：我的孩子怎么了？

他们和大夫交流最多的话题，无外乎作业写不完、考试成绩差、注意力不集中。这37个家庭都面临着同一问题——学习困难。

根据北京大学公共卫生学院胡真、朱广荣等人的论文《北京市自我报告学习困难初中生心理健康状况》定义，学习困难是指一种或多种基本心理过程障碍，包括语言使用、说话、书写等，使人在听、读、写或数学计算等活动中表现出不完整的能力。

首都儿科研究所附属儿童医院保健科在今年5月初开设了学习困难门诊，在儿童心理健康领域工作多年的张丽丽任主治医生。她说，学习困难范围很广，“这是一种综合症，有多动症、情绪障碍、智力结构问题等多种症状表现。”

学习成绩一直是父母最关注的问题，由此衍生出的竞争与焦虑遍及生活的方方面面。不止北京，上海、武汉、南京等地也开设了学习困难门诊。许多家长带着孩子不远千里而来，希望在这一间小小的诊室里，找到学习的密码。

“我没想到这会是一种障碍”

鲍盈拿着一个文件袋走进来，将一沓检测结果摊开在张丽丽的面前。

“大夫您看，我感觉他有很明显的读写障碍，笔在他手里好像有千斤重。”鲍盈语气里是掩不住的焦急。

张丽丽看到，她的儿子今年9岁，智力水平测试达到121分，但专注力等方面此前测试数值较低，已服用相关药物一年半。

鲍盈告诉中新网，一年级前，孩子就因为过于好动被暑期托管班退回来，上学后老师多次反映他注意力不集中、写字困难。服药后孩子专注力有改善，但依然很难读写文字。作业要求一个字写四遍，儿子花半个小时还写不好。

鲍盈疑惑，儿子从小在说话、学步等方面都比同龄人优秀太多，对编程和摄影兴趣浓厚，怎么会出现读写困难，例如经常把字写反、分不清形近字。从事文字创作的她坦言：“我真没想到这会是一种障碍。”

张丽丽听后，便询问鲍盈孩子生产时如何、家族有无精神病史和父母童年的学习情况。

鲍盈回想起来，孩子的父亲也曾有写字问题，只能勉强写自己的名字，签名都尽量请别人代签，“我以前以为他是开玩笑，现在才明白过来，他说过小时候也有这个问题，一写字就头疼。”

张丽丽说，学习困难常见于学龄期的孩子，产生原因是多方面的，所以门诊要首先进行智力水平、注意力缺陷等检查，再看孩子的具体表现做诊断，“有的是神经发育有问题，有的是智力结构出现偏差，再有就是教育环境或者情绪问题。”

北京大学公共卫生学院教授朱广荣补充道：“学习困难是一个复杂的问题，国内外研究还没有明确其诱发原因。不过有研究发现这个问题具有一定的遗传性。”

用药就能变学霸？医生建议多强化训练

吴伟的儿子今年10岁，成绩勉强及格，常常需要自己坐在一旁辅导。在做完注意缺陷多动障碍等量表测评之后，张丽丽综合日常表现和测评结果，告诉他孩子神经发育可能存在问题，因而专注力不够。

因为成绩已经受到影响，她建议这对父母可以先尝试药物治疗，但并不是短期就可见效，“这是个慢性的问题，有的孩子到了青春期就自愈，有的可能成年了还不行。一旦决定用药干预，就是以年为单位。”

听到要长期用药，吴伟夫妇犹豫了。

“会上瘾吗？吃了药成绩就能改善吗？”

“不会上瘾，”张丽丽解释道，用药针对的是孩子专注力问题，并不是学习成绩，“对于智力水平正常或偏高的孩子，专注力问题解决后成绩就可以提升，而偏低的孩子会有进步，但可能没那么理想。”

中新网了解到，针对学习困难，采取药物治疗的情况相对较少。而对于专注力不足，还可以通过行为训练、时间管理等方式强化，同时保持一定运动量，用药主要基于双方的意愿。张丽丽说：“孩子重点是父母来管，病症的治疗与否要他们来决定。”

而如果解决了这些，还有其他障碍，那么孩子还是会有学习困难。比如鲍盈的孩子，在提升了专注力后，依然存在读写障碍。张丽丽提醒她：“专注力的问题要坚持吃药，读写确实比较弱，但相信孩子也很努力了，要看到他其它的优势。”

朱广荣告诉中新网，目前国内对于学习困难的研究起步不久，针对读写等学习障碍还没有公认有效的治疗方案，但可以通过一些有针对性的强化训练得到改善。

“对于这类问题，家长要提高认识，早发现早矫治，因为孩子的神经是不断发育的，具有可塑性。比如孩子数学不好，可以及早通过数字感的强化训练，加强他对数字和数字含义的认知，对于年龄较大的孩子，则要扬长避短，发挥其他学科的优势。”(应受访者要求，文中部分人物为化名)