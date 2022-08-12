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海南新增本土确诊病例595例、本土无症状感染者614例

2022年08月12日08:25 来源：中国新闻网

　　据海南卫健委网站消息，2022年8月11日0-24时，海南省新增本土确诊病例595例(含无症状感染者转确诊病例1例)，其中三亚市471例、东方市35例、陵水县29例、乐东县18例、儋州市15例、澄迈县11例(含无症状感染者转确诊病例1例)、临高县8例、万宁市7例、五指山市1例；新增本土无症状感染者614例，其中三亚市567例、陵水县34例、万宁市9例、临高县2例、乐东县1例、儋州市1例。

　　2022年8月1日0时至8月11日24时，本轮疫情累计报告本土确诊病例2721例(三亚市2161例、儋州市125例、陵水县122例、东方市99例、临高县63例、万宁市51例、乐东县41例、澄迈县26例、海口市18例、琼海市9例、五指山市4例、定安县1例、昌江县1例)；本土无症状感染者2257例(三亚市2071例、陵水县104例、儋州市25例、万宁市22例、临高县16例、琼海市6例、乐东县6例、澄迈县2例、海口市2例、五指山市2例、定安县1例)。

(责编：孙红丽、杨迪)


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