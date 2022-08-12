活力上海  消费升温（新时代画卷）

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。在严格做好疫情防控前提下，2022国际消费季暨上海“五五购物节”7月31日在沪启动。从7月至9月，上海将陆续推出“国际消费季”“全球首发季”“全城打折季”等活动，着力将“五五购物节”打造成为促消费稳增长添活力的重要引擎、支持市场主体持续创新发展的重要支撑、加快建设国际消费中心城市的重要功能性平台。

8月4日，2022上海咖啡文化周开幕，“虹桥国际咖啡港”在虹桥进口商品展示交易中心开港。目前，上海每万人咖啡馆拥有量达3.16家，以近8000家咖啡馆的体量名列全球城市首位。

连日来，一批全球首店、全国首店等高能级首店新店在上海亮相。上半年，上海累计引进各类首店366家，进一步提升“上海购物”品牌的国际影响力。

孟加拉国黄麻编织品、叙利亚古皂……进博会“6天+365天”常年展示交易功能主平台虹桥品汇，汇集了来自90多个国家和地区的5700多个品牌、6万多种商品。“进口嗨购节”放大进博会“展品变商品”溢出效应，让消费者“足不出沪”买遍全球。

未来，上海将聚力打造连接全球时尚资源的集聚枢纽、科技赋能的时尚创意之都、具有世界影响力的时尚消费地标。

（本报记者 田 泓）

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 08 版）