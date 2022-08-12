精心呵护青少年身心健康（体坛观澜）

从家庭、学校到社会，在相关各方的积极努力下，体教融合不断深化，为青少年健康成长提供了更科学的环境、更优良的氛围，校园体育正结出硕果

少年强则国强，青少年的健康成长广受社会关注。新修订的《中华人民共和国体育法》提出，国家实行青少年和学校体育活动促进计划，健全青少年和学校体育工作制度，培育、增强青少年体育健身意识，推动青少年和学校体育活动的开展和普及，促进青少年身心健康和体魄强健。政策法规的不断完善，为青少年健康成长提供了更为坚实的保障。在参与体育运动的过程中，广大青少年得以享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，成长为栋梁之才。

近年来，青少年成长中的“小眼镜”“小胖墩”等现象，得到各方高度重视。同时，孩子们的体态健康，也备受关注。日前，国家体育总局批准发布的《儿童青少年身体姿态测试指标与方法》正式实施，为儿童青少年身体姿态异常问题的筛查和干预工作提供了规范和指导。以此为依据，可以更早、更清晰地了解儿童体态健康的具体情况，并进行及时的干预矫正。

做好学校体育工作，需要从儿童青少年生长发育的特点和规律出发，精心呵护青少年身心健康。比如，依托校园积极开展对青少年身体姿态异常的干预是行之有效的方式，推动对身体姿态和脊柱健康的常态化筛查，也是未雨绸缪的积极举措，体育锻炼在其中更发挥着重要作用。无论是在校园中开展测试评估、健康教育、支持性环境建设，还是家校联合、大力推动运动干预技术推广，都离不开各方协调联动，共同织密青少年健康成长的“防护网”。

孩子们的健康成长，连接着无数家庭的幸福，更关系着祖国的美好未来。从家庭、学校到社会，在相关各方的积极努力下，体教融合不断深化，为青少年健康成长提供了更科学的环境、更优良的氛围，校园体育正结出硕果。

（作者为国家体育总局体育科学研究所国民体质与科学健身研究中心副主任）

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 16 版）