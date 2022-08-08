刘庆峰：AI+大数据持续提升社会治理能力 助力健康中国

“统筹疫情防控和经济社会发展，就一定要能够对疫情防控做到科学精准高效且低成本，这就需要大数据和人工智能的深度结合——大数据是底座，人工智能实现精准、高效、低成本。”8月5日，科大讯飞董事长刘庆峰在2022年世界大健康产业高峰论坛分享到。

刘庆峰表示，大数据在疫情防控中发挥不可替代的作用。无论是行程码、健康码还是电子围栏、时空伴随，利用大数据技术，能有效圈定风险人群，但也存在场合范围过大、遗漏或者误伤的情况，还需人工兜底，此时就需要人工智能的助力。

人工智能基于大数据之上的科学精准抗疫，能够应用于哪些场景赋能提升能力？刘庆峰认为，其一，能够以快制快，智能语音+AI诊疗能够加速人员排查；其二，对城市人群进行更有序地分类摸排，助力有序就医和主动预防关怀；其三，能够防患于未然，构建智慧化多点触发预警体系。

刘庆峰表示，在AI+大数据助力下，链接疫情防控流程断点，提升防疫处置流程效率、完整度、准确度，真正实现“平战结合、医防融合”的公卫应急管理体系建设，对整个社会的治理持续发挥作用。

在全国范围内，科大讯飞的智能语音电话机器人已在湖北，以及合肥、上海、长春等全国31个省112个地市应用，累计服务超1.1亿人次、其中在湖北12个地市使用超过961万人次。

刘庆峰介绍，当前讯飞医疗打造的全科医生助理——智医助理已在全国340个县区2.7万个基层医疗机构常态应用，每日提供70万余次辅助诊疗。通过不断技术迭代，以场景为媒、以科技创新为线，织密疫情防护之网，成为全方位综合防控“科学精准、动态清零”的有力抓手。系统自上线以来一直服务于公共卫生的场景，在武汉疫情期间已规模化应用于疫情排查、健康监测等场景。“通过人工智能在医疗中的应用，不仅能够有效降低错诊漏诊，保护老百姓安全，减少不合理用药和错误用药，还能大幅减少医保支出。”

“今天在湖北，我们不仅仅要助力疫情防控，还要助力创新创业。”当前，在讯飞开放平台上来自湖北的创业团队已经超过10万家，仅过去一年实现了56%的增长，在教育学习、通讯社交、购物优惠等领域得到广泛应用。

“在健康中国战略牵引下，通过人工智能，我们不仅可以解决疫情的精准防控，能够提升医疗、养老、教育、工业自动化等各方面能力，在越来越多的方面可以产生真正的刚需。”刘庆峰表示，人工智能将以解决人类刚需而被更深刻地载入史册。

在此基础上，刘庆峰建议，要进一步加强疫情防控数据和政策互认互信，加强政务和民生基础服务互联互通，加强产业供应链分工协同提质增效。科大讯飞将持续坚持人工智能源头核心技术创新，努力为疫情防控提供科技支撑，依托医疗大数据医疗服务平台，提高公卫预警能力，完善医疗与公卫协同体系，用人工智能建设健康中国。

本届健博会上，讯飞医疗携智医助理、AI智慧患者、AI诊疗助理、科技乐老、讯飞智能助听器、智慧服务慢病管理等核心产品及解决方案，亮相由湖北省民政厅具体指导的湖北养老展区。

2022世界大健康博览会由湖北省人民政府、国家卫生健康委员会、武汉市人民政府共同主办。作为湖北省首个国家级大健康领域专业展会，健博会旨在搭建全球大健康交互展示平台，聚集全球医药资源，促进大健康事业健康可持续发展，满足人民群众日益增长的健康生活需求。（光明日报全媒体记者张锐 夏静）