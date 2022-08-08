沿着“全民健身路”，跑向健康幸福

第一届贺兰山全国登山大赛在宁夏贺兰山国家森林公园举行，徒步登山爱好者在比赛中。新华社发

龙舟队在湖北宣恩县贡水河上参加龙舟比赛。 新华社发

市民们在黑龙江哈尔滨市湘江公园里踢毽子。新华社发

中国新疆第十四届环赛里木湖公路自行车赛中，选手正在骑行。 新华社发

【记者观察】

编者按

8月8日是我国第14个“全民健身日”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央大力推动体育事业改革发展，将全民健身上升为国家战略，推动全民健身和全民健康深度融合。

全民健身，群众有怎样的获得感、幸福感，又有哪些期待和心愿？请跟随各地记者，在这幅“我运动，我快乐”的时代画卷中探寻答案。

人声鼎沸的篮球场、活力四射的广场、老少皆宜的健身步道……感受一座城市的脉动与活力，就要看看这些“热气腾腾”的健身场所。

如今，不断改造升级的全民健身场地设施和繁荣发展的群众性体育赛事活动，让越来越多的人动了起来、笑了起来，生活更加有滋有味、热气腾腾。

“15分钟健身圈” 丈量百姓幸福半径

8月3日凌晨，贵州省台江县台盘村“美丽乡村”篮球联赛黔东南赛区半决赛落下帷幕。在贵州黔东南，苗族农历六月六的“吃新节”活动里，篮球赛已经成为最热闹的一项活动。被网友们称为“村BA”的篮球联赛打出了国际范儿，依托的是贵州多年来贯彻落实全民健身战略，全力推进全民健身“六个身边”工程建设的实际举措。

在福建福州，2022年“全民健身日”主题示范活动——“全省健走达人万里福道健步行”正在紧张筹备。在现场忙碌的福建省体育局党组书记、局长叶得盛告诉记者，福建积极推动体育公园和健身步道建设，截至目前，全省共有各类健身“福道”8891.52公里，极大提高了群众的幸福指数。

为破解健身“场地之困”，中央不断完善制度设计，地方不停加快实践探索。以国办印发的《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》、中办国办印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》等为指导，在城市更新、乡村振兴进程中，各地不断打造遍布城乡的“15分钟健身圈”，把服务群众健身的“最后一米”延伸到百姓家门口。

从“围着田埂散步”到“滨水绿道漫步”，浙江建德莲花镇中心小广场上，熙熙攘攘的人群和着音乐舞动起来。

吉林长春，市民蔡冬婷正带着全家做户外运动。家门口那条曾恶臭阵阵的伊通河，变得清波粼粼，河畔公园拔地而起，沿河健身步道徐徐铺展。“大家沿河看美景，再也不用为去哪儿锻炼发愁了。”蔡冬婷边慢跑，边对记者说。

放眼神州大地，城市街区里，“飞盘热”“马拉松热”“自行车热”，股股热流标注全民健身的温度广度；广袤田野上，一座座“百姓健身房”敞开大门，满足农民的健身需求。

“这些年，从中央财政到地方各级财政都加大了健身设施建设力度。”北京体育大学公共管理学教研室主任、北京冬奥文化与冰雪运动发展首席专家邹新娴认为，党的十八大以来，全民健身国家战略深入实施，全民健身公共服务供给与人民群众日益增长需求之间的矛盾不断缩小，场地设施明显改善，全民健身参与程度不断提高。

“健身菜单”“运动处方”，激发群众运动热情

上线90余天，推出100多个赛事活动，直接参与人数达1160万余人……自今年4月28日启动以来，全民健身线上运动会交出了一张亮眼成绩单。据了解，该“运动会”已开展毽球、跳绳、冰壶、棋牌等百余个项目、数百场赛事活动，为群众送上了一张内容丰富的“健身菜单”。

这几天，河南小伙武晨光在微信朋友圈里感慨：“‘云走齐鲁’虽已结束，但我还想继续锻炼下去，用坚实的每一步迎接人生最美的风景。”他提到的，是第三届“云走齐鲁”线上万人健步走活动。活动报名人数58.4万人、组建战队1.1万个、总打卡公里数近2093万公里、打卡率100%者超6.3万名。除山东外，这场全民健身赛事还吸引了辽宁、重庆、北京等25个省区市群众加入。

东京奥运会结束后，众多赛场归来的中国体育健儿在网络上成为指导大众健身的明星教练，吸引了众多年轻网友。例如，中国游泳名将、东京奥运会冠军张雨霏成功“出圈”，成为“全民私教”，为大家带来一堂堂干货满满的体能课。

一边是线上体育空前火爆，一边是线下全民健身设施覆盖率不断提高、各类群众赛事活动百花齐放。现实生活里的火热实践叠加网络空间的放大效应，让全民健身这座“大花园”更加绚丽多彩。

在这座“大花园”中，还活跃着这样一群人——270多万名社会体育指导员让体育健身“有导可依”。“他们已成为推进全民健身的重要力量。”国家一级社会体育指导员、江苏省苏州市社会体育指导员协会理事顾晓华深有感触：“如今，全市共有各级社会体育指导员39700余名，每万人拥有44名，很多市民被他们的热情和专业所带动，加入全民健身队伍中来。”

记者了解到，为了给百姓提供更多科学的“运动处方”，国家体育总局会同国家卫生健康委、科技部等，联合有关科研单位开展全民健身科学研究，推出一批科普作品，研制多套健身方法，并组织国家队、省队运动员进中小学校、社区开展健身指导服务工作，推动竞技体育成果全民共享。

倡导全龄友好理念，携手奔向健康中国

炎炎夏日，安徽省合肥市蜀山区稻香村小学望江路校区校园内，轮滑、足球、乒乓球等教练员齐聚一堂，小队员们挥汗如雨，暑期集训好不热闹。“目前，学校已获得来自社会各界的技术支持与场地支持，全校1000多名学生课外活动时有了更丰富、便捷的选择。”稻香村小学教育集团望江路校区执行校长薛鸿介绍。

对福建健走达人陈会来说，健走运动经济安全、老少皆宜。她从2019年加入老体协持杖健走队以来，每天坚持健走8至10公里，并组织团队健走训练。

今年36岁的贾君婷仙因患有先天性眼疾导致双目失明，体育成为她实现自我价值的首条赛道。2016年9月，她在里约热内卢残奥会上夺得女子T11-T13级4×100米接力项目金牌，次年退役，回到家乡担任特教教师。“我从小得到了很多人的帮助，我要把这些爱传递出去，让更多残疾人朋友在体育中感受到阳光和温暖。”她说。

连日来，杭州建德莲花镇戴家村文化礼堂热闹非凡，来自全省各地的60余名武术爱好者正在展开一场太极推手裁判员培训及技能测试。“传承武术文化就要了解它背后重道、重德、重礼、重和谐的精髓。”建德市武术协会主席、莲花镇“文艺村长”邓林林认为，要让更多人了解武术、学习武术，进一步丰富人们的精神文化生活……

近年来，各地探索打造“一地一品、一村一项”农民文体特色品牌，开发适合不同人群、不同地域特点的涉农特色运动项目，推广武术、龙舟、健身气功等中华传统体育项目，为乡村振兴注入活力。

如今，全民健身还与经济、民生、教育、文化等事业同频共振、相互交织，共同托举起百姓幸福美好的生活。“共同富裕路上，要继续倡导全龄友好理念，着力保障老年人、残疾人等弱势群体的运动权益，让全民健身成为一种普遍的生活方式。”清华大学体育产业发展研究中心主任王雪莉表示。

（本报记者 张 胜 高建进 任 爽 苏 雁）

（项目团队：本报记者 张胜、王建宏、张文攀、任爽、高建进、苏雁、陈冠合、王斯敏 光明网记者 刘希尧 本报通讯员 徐梦玲、杨云杰）