参与全民健身  共享美好生活

奥运冠军提供健身指导，离家15分钟就能找到场馆锻炼，社区运动会趣味十足，青少年赛事蓬勃开展……放眼神州大地，全民健身的理念与行动正深度融入大众生活，以越发丰富的形式和内涵为人民群众的美好生活增色添彩。

习近平总书记指出：“发展体育运动，增强人民体质，是我国体育工作的根本方针和任务。”今年8月8日，我们迎来第十四个“全民健身日”。今年“全民健身日”主题活动以“贴近群众、方便参与、丰富多彩、注重实效”为原则，各地将组织开展主题活动4000余项，活动形式丰富、运动项目多样，实现全地域覆盖、全项目设置、全龄化参与。

生命在于运动，运动需要科学。“会健身”“健好身”正成为广大群众的共同追求。今年，国家体育总局发布全民健身系列公益视频广告和海报，引导群众积极健身、科学健身。国家队、省队运动员走进中小学校和社区，开展健身指导服务工作；各地专业体育训练场地相继向群众开放，进一步推动竞技体育成果全民共享，满足群众多元化的健身需求。

为大力弘扬北京冬奥精神，持续推动冰雪运动普及发展，巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，今年“全民健身日”活动期间，“2022年全国大众欢乐冰雪周”系列活动火热开展。首都体育馆体育公园8月6日正式对社会开放，中国冰雪大篷车百场巡回主题活动在部分省份有序开展。

线下活动如火如荼，线上赛事持续升温。骑行、跑步、滑板、跳绳等项目，在“全民健身线上运动会”平台陆续上线。目前，该平台在线赛事活动35个，已结束赛事活动70余个，直接参与人数达1160万余人，证书发放270万余份，未来还将持续为群众提供线上参与体育运动及交流互动的机会。

近年来，全民健身场地设施供给逐年增加，到2021年底，全国人均体育场地面积达2.41平方米，比2019年增长15.9%。社会体育指导员队伍建设不断增强，目前，全国社会体育指导员人数已达270万，每千人拥有社会体育指导员1.91人……

党的十八大以来，我国体育事业取得长足发展，全民健身蓬勃开展，2014年全民健身上升为国家战略，2022年北京冬奥会、冬残奥会成功举办，实现“带动三亿人参与冰雪运动”，从惠及万家的群众喜好到影响深远的国家战略，全民健身已经融入人民群众美好生活的每一天。

《 人民日报 》（ 2022年08月08日 01 版）