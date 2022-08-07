多省市调集近百万管核酸检测试剂援助海南抗疫

海南本轮疫情呈快速上升态势，防控形势严峻。海南省疾病预防控制中心副主任徐静东6日下午表示，面对核酸检测人数激增、检测出结果不及时的问题，海南已向国家请求支援，目前已落实5省市共95万管核酸检测试剂。

徐静东当日在海南省疫情防控新闻发布会上介绍，国家联防联控机制综合组5日已派出工作组指导海南疫情防控，并从多省市调集成建制的核酸检测力量援助海南，缓解海南抗疫压力。目前已落实广东30万管、四川20万管、江西5万管、上海20万管、江苏20万管核酸检测试剂，将分别于7-9日投放在三亚、儋州、万宁、琼中、琼海和海口等市县。

他还说，在国家支持的基础上，海南各市县也将优化采、送、检、报流程，通过合理设置足够采样点、提前规划各采样点和检测实验室匹配检测任务、分区分时段采样、科学确定行进路线，加强采样现场组织管理，开设老幼绿色通道、实行专人引导等措施优化现场采样工作，提高采样效率，减少排队等待时间。