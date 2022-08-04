古润金：致力于为健康中国贡献完美的智慧和力量

提振信心决心，厚植发展动力。8月4日，在江西井冈山举办的2022中国企业家井冈山论坛上，完美（中国）有限公司董事长古润金表示，作为侨商要珍惜良好的营商氛围，紧抓大规模市场的优势。他认为增强企业实力，承担社会责任，才能实现企业质量更好、效益更高、竞争力更强。

完美（中国）有限公司董事长古润金

古润金说，要充分利用好侨商自身优势，搭建中外友好交往桥梁，做中外文明交流互鉴的友好使者，继续大力推广和传承中华文化，推荐中国投资环境，讲好中国故事。

古润金认为，未来，完美通过全面了解新发展理念，把握市场需求，提高发展动向能力，求新求变、转型升级。此外，作为大健康产业的推动者，完美公司还将以创新为引擎、科研为驱动，致力于为健康中国贡献完美的智慧和力量。

为期三天的中国企业家井冈山论坛，由新华社民族品牌工程办公室、新华网、井冈山市人民政府主办，中国企业改革与发展研究会联合主办。论坛围绕“提振信心决心 厚植发展动力”主题，邀请有关单位领导、知名专家学者和企业家等，探讨企业如何迎难而上，坚持创新驱动发展，提振发展信心，壮大发展新动能。（记者 李楠）