应从医学角度理性看待“学习困难门诊”

近日，复旦大学附属儿科医院学习困难门诊爆火，到8月23日的预约号全部已满，引发社会热议。不少网友表示，第一次听说学习困难科室，要是自己小时候有这科室，也不至于学习困难了。复旦大学附属儿科医院的学习困难门诊事实上已开设多年，该院指出，国内外研究报道学习困难的发生率为20％左右。除了学习困难门诊外，复旦大学附属儿科医院还有吃饭困难门诊，属于心理、康复、神经、遗传代谢、外科等多个专家联合门诊。（8月3日《成都商报》）

对于学习困难门诊，社会上出现了两种不同的声音。不少人认为，此类门诊是医教协同的好样本，是干预学习困难的好方式，可化解部分家长和孩子的燃眉之急。但也有人质疑，“这都是家长不负责任，没有好好引导孩子，怎么这也能到医院来看病呢？”甚至认为，学习困难不是病，医院开设此类门诊，有揩热点之嫌，学生和家长接受此类服务，其实是在交智商税。

观点截然不同，是因为所站的角度不同。普通民众理解的学习困难，是一个笼统的概念，与学习不专心、喜欢开小差、成绩出现下滑等现象并无明显界线。照此理解，每位学生都可能出现学习困难现象，只不过不同的学生有不同的表现、存在学习困难的时长不同而已。换言之，在多数人看来，学习困难只是习惯问题、教育方式问题。

然而，医院开设学习困难门诊，是将之当成一个医学问题。因为学习困难对于一些孩子不止是习惯导致，可能属于疾病的症状，包括注意缺陷多动障碍、学习技能发育障碍，以及心理和精神类疾病等，都可出现学习困难症状。这些疾病需要尽早通过诊疗干预，开设学习困难门诊，可以做到早期预防和诊断这类疾病，从而尽量减少疾病对孩子包括学习成绩在内的各种不良影响，也通过鉴别诊疗，让未患疾病的学生，通过加强习惯养成与家长陪伴等方式，开展行为纠正。

当前，根据症状来开设门诊，在医疗系统已经成为普遍现象，比如胸痛门诊、眩晕门诊、失眠门诊等，复旦大学附属儿科医院的吃饭困难门诊和学习困难门诊也是如此，事实上，目前开设学习困难门诊的医院越来越多。门诊依据症状分类，便于患者挂号就诊，减少“不知道挂哪个科”等麻烦。然而，对这些症状的理解，医生和普通民众之间存在很大的不同，比如学习困难对于普遍民众，或许仅是一种常见现象，但医生却将之当成诊断疾病的重要线索。由于对学习困难存在不同的理解，对这类门诊难免会产生截然不同的看法。

明白了这个道理，学习困难门诊才能获得社会的一致认同。并且，只有学会站在医学角度看待学习困难门诊，才能以正确的方式参与其中，比如不将该门诊当成健康孩子的“提分工具”，当孩子可能存在可导致学习困难的疾病时，及时到此类门诊就诊等。有此正确的态度与认知，学习困难门诊才能更好地发挥作用。