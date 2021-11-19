“双减”后家长应提升教育理性 因材施教

提问

我们孩子上初二，期中测试刚过，我参加了孩子的家长会，看到孩子学习成绩的进步很小，但孩子却说自己尽力了。作为家长，我们应该怎么做？

专家观点

丰台二中校长何石明：期中测试过后，家长对孩子的成绩最为在意。一些家长因为孩子的成绩不理想而烦恼。其实，部分家长的烦恼来源不是因为孩子不努力学习，而是对孩子期望值过高。这些家长只以分数评价孩子，对孩子的理性认知不够，不能做到因材施教。

“双减”本意不是让孩子不学习，也不是让学校和家长“一刀切”地减少孩子的学习时间，而是减少长期以来不利于学生健康成长、过重的学业和培训负担，提升孩子的身体素质，改善思维品质，加强综合素养，得以有特长地全面发展。在“双减”政策背景下，家长更要了解孩子的与众不同，“世上没有两片完全一样的树叶”，由于遗传因素、家庭背景、成长环境的不同，每一个孩子个体具有多样性。心理学家加德纳曾经提出的多元智能理论，认为人的智能是多元的，每个人身上至少存在7项智能，即语言智能、数理逻辑智能、音乐智能、空间智能、身体运动智能、人际交往智能、自我认识智能等。学生与生俱来就存在差异，这种多元性差异，会导致不同孩子的学习效果不同，自然孩子的学习有快有慢，有的喜欢课堂表现，有的安静地独立思考，有的擅长数理逻辑思维，有的喜欢文学艺术，有的身体协调性好，有的不爱运动等等差异，使学生形成学习习惯、学习方式和学习效果的不同。

我曾经听过一节数学课，发现老师讲立体几何的长方体，有的学生很快明白了，棱长一下子就计算出来了，而有的学生显得很困惑，怎么也想不明白，老师反复讲解，仍理解不到位，这其实不是谁聪明，也不是谁更努力，而是存在一定差异。家长理解自己的孩子的独特性，自然就不会盲目责备孩子数学课不努力了，也不会让孩子一味在数学上“加班加点”、报班补课，而是听听老师的意见，有针对性地解决问题，寻找孩子学习的优势，激发兴趣，鼓励孩子不放弃。因为，对学科不产生兴趣的学生，学习对孩子来说是枯燥乏味的，难以有信心，自己不会投入时间和精力，家长使出浑身解数，学习效果也不会太好。

因此，“双减”倡导从根本上缓解当下学生负担过重，也要解决家长教育焦虑问题，家长要放下攀比心态，要了解每一个孩子都是独一无二的天使，让会跑的孩子跑，让能走的孩子走，不能挤在一起过独木桥。

家长当下可以做的还有，了解孩子习惯差异，从提高学习效率做起，保证睡眠充足，适当运动，课前就做好准备，上课精神饱满，听讲专心，思维跟上，敢于发言，课后自觉复习。

教育起始于家庭，家长应当把家长的本分做好，家长本分依然是创造温暖的家庭，营造有利于孩子自由表达、民主成长的家庭场域，以身作则地教育孩子，滋养孩子成为最好的自己，让家庭教育与学校教育协同起来，学会科学育儿、有效教子。（武文娟）