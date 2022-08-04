天热才会中暑？专家讲解中暑常见七大误区

近日，多部门联合印发通知，要求做好高温天气下劳动者合法权益保障工作，最大限度减少高温天气作业对劳动者身体健康带来的危害。在本期《1分钟养生课》中，重庆市人民医院急诊科主任医师严宇表示，高温高湿的环境下容易中暑，轻者可能会出现头晕、无力、呕吐等表现，重者甚至会发生痉挛、晕厥、衰竭、休克等，如果发现或者处置不及时，可能导致严重的不良后果。

严宇建议，在日常生活中，一旦发生中暑，应迅速脱离高温、高湿、日晒环境，至阴凉处、通风处静卧，避免高强度运动和重体力劳动，有条件的要将病人置于空调环境，争取去掉衣物以帮助散热。神志清楚无吞咽困难者及时补充含盐清凉饮料，如淡盐水、冷西瓜水、绿豆汤等。轻者经以上处理即可恢复，重者需要至医院诊治。

严宇同时表示，很多人认为在室外才会中暑，或者天热才会中暑，其实这些认知是存在一些误解的。他向网友讲解了中暑常见的七大误区：

误区一：白天室外才会中暑

中暑是人体体温调节功能失衡所致，如果夜间室内通风不畅，温度过高，同样会导致中暑。

误区二：天热才会中暑

坐月子怕风，或者感冒发热用被子捂汗等，都会影响机体散热，导致体内热量短时间急剧增加，诱发中暑。

误区三：中暑昏厥掐人中

掐人中毫无急救作用，还容易导致失去意识的伤者气道更加不通畅，有潜在风险。

误区四：藿香正气水治疗中暑

藿香正气水的适应症不包括中暑，并且藿香正气水中的酒精成分可能加重脱水，增加中暑损伤的易感性。

误区五：口服退热药降温

中暑时会大量出汗，出现体温调节失衡及电解质紊乱，退热药会进一步造成多汗，加剧水电解质丢失，从而加重病情。

误区六：一次性大量饮水解暑

单纯大量饮水，会导致机体出现稀释性低钠血症，严重者可导致脑水肿昏迷。要少量多次饮水，推荐服用补液盐，或者淡盐水、运动饮料等。

误区七：酒精擦拭降温

酒精可经皮肤吸收，酒精擦拭降温会给患者带来更大的损伤风险。

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