杨德勇：金融科技助推金融行业转型发展

“2022保险科技合规与高质量发展创新研讨会”近日在北京举办。会上，北京工商大学微观金融研究中心主任杨德勇认为，金融科技要注重基础技术的开发，这对我国金融业参与国际竞争具有重要意义。应鼓励创新金融科技、创新监管模式、强化风险管理，谨慎、持续地推进中国金融行业高质量发展。

“金融科技对金融行业产生的影响，可以概括为提升金融风控的效率；助推实体经济与数字经济融合发展；增强金融产品定价的时效性和准确性；投融资更精准地匹配新经济结构；改变传统金融风控模式，让更多小微企业获得融资。”杨德勇说。

关于金融科技的发展现状，杨德勇从5个角度进行了解读：行业政策层面，金融科技政策的顶层规划不断完善，各地对于发展金融科技产业的积极性更加突出，相关扶持政策层出不穷；主体层面，金融机构正逐渐成为金融科技发展的核心主体，科技投入和人才占比逐年提高；发展动力层面，金融科技关键技术应用持续深化；服务客户层面，从注重消费者转向更加注重企业；业务层面，金融科技在普惠和绿色金融领域的应用不断加大。

杨德勇还表示：“我国金融科技发展还面临诸多问题，例如从发展要素角度看，我国金融科技的核心技术及研发水平仍落后于发达国家，发展所需数据数量不足、质量不高且缺乏统一的标准，基础设施和基础制度还不完善。此外，我国监管体系远远落后于金融科技的发展，金融科技的风险特征规律尚未被深刻把握，风险外溢所带来的系统性风险较高。”

针对金融科技领域的发展，杨德勇提出了3点建议：一是金融领域要夯实技术基础、加快融合转型，关注科技巨头向金融科技的纵深发展；二是鼓励金融科技创新，推进金融专利对金融科技的有效保护，例如增加科技创新投入、加强知识产权保护；三是创新监管模式、强化风险管理，协调监管科技与金融科技的平衡发展。