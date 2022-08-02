国医大师张伯礼：中医药在“防、治、康”各个阶段抗疫并取得成绩

人民网北京8月2日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍党的十八大以来中医药政策体系完善和服务能力提升有关情况，并答记者问。

对于中医药在新冠疫情防控过程中具体的应用情况及其发挥的实际效果，中国工程院院士、国医大师张伯礼表示，中医药在“防、治、康”各个阶段一体化参加抗疫并取得成绩。同时，对确诊病例和无症状感染者在本人自愿情况下，大部分都接受了中医药治疗，并取得了较好疗效。

今年，世界卫生组织对中医药抗击疫情的效果组织专家评估会，提出中医药可缩短病毒清除时间、临床症状缓解时间和住院时间，尽早使用中医药可改善轻型和普通型新冠肺炎患者的临床预后，张伯礼表示，这是一个比较中肯的结论。

张伯礼指出，“中西医结合、中西药并用”，不但是这次抗击疫情的亮点，也为今后提供了好的模式。另外，中医药对疫病理论的认识也有提升。总结新冠肺炎病例的特点，借助现代科技手段，包括代谢组学的手段，快速筛选包括“三药三方”在内的一批方药，供给临床使用。

“这次疫情对中医药来说既是一次挑战，也是一次发展的契机，我们要乘势而上，推动中医药事业传承创新发展。”张伯礼说。